Cinci directii care ar putea influenta decisiv durata si intensitatea crizei economice in Europa: In V sau in L?

Iuliu Winkler este membru al Parlamentului European din partea UDMR, grupul parlamentar PPE, vicepresedinte al Comisiei pentru Comert International si membru supleant in Comisia pentru Dezvoltare Regionala din PE.

Este greu de prezis cat va mai dura situatia actuala si este si mai greu de anticipat daca relaxarea treptata a masurilor severe de sanatate publica va aduce sau nu o noua agravare a situatiei de sanatate publica.Cifrele, estimarile zboara in jurul nostru, multe dintre ele fiind contradictorii. Astfel, pentru domeniul comertului exterior, Directia Generala de Comert a Comisiei Europene (DG Trade) a publicat la mijlocul acestei luni o estimare a impactului pandemiei asupra comertului exterior al UE27. Conform DG Trade, exportul de bunuri si servicii al UE va scadea cu 9,2% in anul 2020 fata de anul trecut, iar importurile ar scadea cu 8,8%. In exact aceeasi perioada, secretariatul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) a dat publicitatii o estimare putin mai nuantata, analizand trei scenarii posibile pentru evolutia crizei economice, respectiv scenariile in V, U sau L. Astfel, OMC estimeaza ca scaderea exporturilor UE27 se va incadra intr-un interval de 12-33%, iar scaderea importurilor intre 10-25%. Iata doua previziuni destul de diferite, venind ambele din surse credibile si bine documentate.Avem nevoie de masuri de relansare pentru comertul international fie ca scenariul care se va materializa, pana la sfarsitul anului, va fi cel mai optimist, respectiv o evolutie in forma de V a PIB-ului european cu revenire rapida dupa prabusirea pe care o inregistram chiar acum, fie va fi scenariul cel mai pesimist, cel sub forma de L, care implica prabusirea fara revenire pe termen mai lung.In primul randNici protectionismul si nici razboiul comercial nu reprezinta solutii viabile. Acest lucru s-a vazut foarte clar pe parcursul anului 2019. Pe langa comertul liber, trebuie sa urmarim si comertul mai echitabil odata cu relansarea din lunile viitoare. Globalizarea nu trebuie nici oprita, nici intoarsa din drum, dar trebuie sa aduca roade pentru toti. De aceea, comertul echitabil este un comandament al secolului 21.Consider ca este nevoie dedar si sub cel exercitat de alti parteneri, care considera ca pot sa fie mai de succes in comertul global in afara comertului multilateral, in afara regulilor, recurgand la protectionism si la metode care ne aduc aminte de secolul 20. Ca atare, cred ca o a doua directie importanta este sa consolidam OMC, sa respingem aceste tendinte protectioniste si sa facem totul pentru ca regulile internationale sa fie adaptate secolului 21 si evident si conditiilor care vor fi dupa criza provocata de pandemia de coronavirus.In al treilea randavem nevoie de scheme de finantare, de scheme de garantare, asa cum deja Uniunea Europeana a inceput sa le conceapa si sa le puna la dispozitia statelor membre. Nu trebuie sa uitam nicio clipa ca intreprinderile mici si mijlocii sunt cele care furnizeaza cea mai mare parte a locurilor de munca in Uniunea Europeana, dar tot ele sunt cele care au fost cele mai greu lovite in criza provocata de pandemia de coronavirus.Desigur este o agenda reactualizata, o agenda in care combaterea efectelor crizei trebuie sa vina pe primul loc, dar o agenda din care nu pot sa lipseasca discutiile pe care le-am inceput deja. Astfel,dar si pentru continuarea dialogului cu China, chiar si in conditiile dificile in care ne aflam in acest moment. Trebuie sa finalizam negocierile cu Noua Zeelanda si cu Australia, cu zona Americii Latine sub egida negocierilor cu Mercosur, pentru a aminti doar cele mai importante puncte pe agenda care trebuie continuate.In sfarsit,Doua precizari se impun aici.In primul rand, o aparare puternica inseamna folosirea instrumentelor care sunt compatibile cu regulile multilaterale din cadrul OMC. Nevoia de aparare comerciala nu inseamna recurs la protectionism, ci inseamna folosirea viguroasa a instrumentelor de aparare comerciala ce stau la dispozitia UE si chiar elaborarea unor noi instrumente de aparare comerciala mai bine adaptate provocarilor secolului 21. Avem forme noi de atac impotriva intereselor europene, de aceea, cu siguranta, trebuie sa recurgem la forme noi de aparare.In al doilea rand, trebuie sa ne gandim la o redefinire a ceea ce inseamna sector strategic in Uniunea Europeana, ce este important pentru noi, iar aici lectiile pe care le-am invatat in aceste saptamani de criza trebuie sa fie lectii care nu vor fi uitate. Trebuie sa redefinim prioritatile noastre strategice si trebuie sa le urmam cu toate instrumentele pe care ni le pune la dispozitie politica comerciala a Uniunii Europene si evident instrumentarul Organizatiei Mondiale a Comertului.