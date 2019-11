Nisipul a devenit una dintre resursele naturale pentru care se ucide

De ce nu este bun nisipul din desert

Dubaiul importa nisip din Australia

Crimele in numele nisipului

Un om de afaceri sud-african a fost impuscat mortal in luna septembrie, doi sateni din India au fost ucisi in august, iar un activist mexican a fost omorat in iunie, arata Vince Beiser pentru BBC, toate crimele fiind legate de exploatarea nisipului in diferite colturi ale lumii.In ciuda faptului ca sunem obisnuiti sa legam nisipul mai ales de perioadele de vacanta, produsul a devenit unul dintre ingredientele esentiale pentru viata moderna. Cimentul, industria costructiilor, asfaltul, transporturile, industria sticlei, industria telecomunicatiilor, telefoanele mobile sunt dependente de folosirea unor cantitati uriase de nisip.Problemele se fac simtite cu toate ca planeta pare sa nu duca lipsa de zone acoperite de nisip. Ca si apa, care este resursa atat de prezenta in lume dar si cea supusa celei mai intense exploatari, nisipul este consumat in cantitati masive - in jur de 50 de miliarde de tone de agregat, termenul de specialitate pentru nisip si pietris necesar in constructii.Problemele apar atunci cand se ia in considerare faptul ca mare parte din nisipul gasit intr-un desert nu poate fi utilizat in industrie. Potrivit specialistilor, faptul ca este macinat de vant si nu de apa il transforma in fire prea fine pentru a fi stabile in amestecurile necesare in realizarea cimentului.Pascal Peduzzi, cercetator la Natiunile Unite in cadrul programelor legate de mediu, afirma ca "nu avem cum sa extragem anual 50 de tone dintr-o resursa si sa nu afectam in mod grav planeta si oamenii care traiesc pe ea".Nisipul necesar se gaseste in albii de rauri, in lacuri si pe malul marilor. In tot mai multe zone, raurile ajung sa fie excavate si zone intregi sunt distruse, in unele tari, comertul cu nisip dand nastere unei zone dubioase, in care si-au facut aparitia organizatii criminale.Urbanizarea intensa este considerata adevaratul motiv al crizei de nisip. In fiecare an, tot mai multe persoane parasesc zona rurala pentru a se stabili in orase. Fenomenul este specific mai ales tarilor in curs de dezvoltare din Asia, Africa sau America Latina. Orasele se extind intr-un ritm mai rapid decat oricand pana acum.Numarul persoanelor care traiesc in zone urbane a crescut de peste patru ori din 1950, astazi fiind estimat un numar de 4,2 miliarde de persoane in orasele toata lumea. Organizatia Natiunilor Unite a calculat posibilitatea adaugarii altor 2,5 miliarde de persoane in urmatoarele trei decenii, intre locuitorii oraselor din lume. Jurnalistii BBC arata ca prin aceasta ar fi vorba despre adaugarea a opt orase de dimensiunile New York-ului in fiecare an.Locuintele construite pentru toti acesti noi locuitori consuma cantitati enorme de nisip. In India, cantitatea de nisip folosita in constructii s-a triplat de la inceputul secolului XXI. China ar fi folosit in ultimii zece ani mai mult nisip decat a fost folosit in Statele Unite pe durata intregului secol XX. Cererea de nisip este atat de mare incat la Dubai, oras aflat langa un desert urias, se importa nisip pentru constructii din Australia.Nu doar cladirile au nevoie de nisip, ci si teritoriul creat in plus pe mare. Insulele in forma de palmier din Dubai sunt cel mai cunoscut exemplu de pamant artificial construit pe mare in ultimii ani, dar din California, pana in Hong Kong, tot mai multe zone de coasta sunt extinse folosind nisip extras din larg pentru a fi depozitat la mal.Printre zonele afectat de exploatarea nisipului se numara delta raului Mekong, din Vietnam, unde cursurile de apa dispar treptat, recifurile de corali din Kenia, Golful Persic si Florida. Efectul exploatarii industriale a nisipului este resimtit de pescari din Malaesia si Cambodgia, iar China se confrunta cu probleme majore cauzate de distrugerea habitatelor pentru pasari si pesti ca si de poluarea apei.Liderul extinderii terestre este Singapore, care are in permanenta nevoie sa extinda teritoriul pentru cei aproape sase milioane de locuitori. Orasul-stat a construit pe mare nu mai putin de 130 de km patrati in ultimii 40 de ani, folosind mai ales nisip importat din alte tari. Impactul asupra mediului a fost atat de puternic, incat Indonezia, Vietnam si Cambodgia au interzis exportul de nisip in Singapore.Potrivit unui grup de cercetatori olandezi, din 1985 au fost construiti 13.563 de km patrati suplimentari pe coastele din toata lumea. Teritoriul este egal cu suprafata unui stat ca Jamaica.Jose Luis Alvarez Flores, un activist pentru mediu din sudul Mexicului, a fost impuscat mortat in luna iunie dupa ce a sustinut ca in zona in care traia se intreprind sapaturi ilegale si exploatari fara autorizatie ale nisipului din rauri. Langa cadavrul sau a fost gasit un bilet care ameninta familia activistului in cazul continuarii protestelor. Politia din Rajasthan, India, a fost intampinata cu focuri de arma atunci cand a incercat sa opreasca un convoi de tractoare care transportau nisip exploatat ilegal. In urma ciocnirii doi muncitori au murit si doi politisti au ajuns la spital. In Africa de Sud, un muncitor a fost ucis cu mai multe focuri de arma dupa o neintelegere avuta cu colegii care exploatau nisip.In ultimii ani au fost inregistrate victime ale exploatarii nisipului in Kenia, Gambia si Indonezia. In India se vorbeste deja despre "mafiile nisipului" care ucid si ameninta sute de persoane. Printre victime se numara un profesor in varsta de 81 de ani si un activist in varsta de 22 de ani, un jurnalist ars de viu si trei politisti loviti de camioanele care transporta nisip.Oamenii de stiinta incearca sa dezvolte formule pentru ciment care sa foloseasca nisip in cantitati mai mici si investigheaza moduri in care se pot refolosi materialele in proces. In multe tari din Occident, activitatile miniere in albiile raurilor sunt controlate strict. Mette Bendixen, de la University of Colorado, este una dintre vocile tot mai numeroase care solicita ONU si Organizatiei Mondiale a Comertului (World Trade Organization) sa ia masuri mai hotarate pentru a opri impactul exploatarii nisipului. "Avem nevoie de un program de monitorizare", spune Bendixen.In prezent nu se cunoaste cu exactitate ce cantitati de nisip sunt exploatate si nici unde sunt folosite sau in ce fel este luat in considerare impactul pe care aceasta industrie il are asupra mediului.