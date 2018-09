Presedintele Alibaba: Razboiul comercial dintre SUA si China poate dura 20 de ani

Ziare.

Ma a vorbit in aceasta saptamana la conferinta Alibaba cu investitorii, la cateva ore dupa ce Washingtonul a anuntat tarifele pentru importuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.Miliardarul chinez a spus ca tensiunile comerciale vor avea un impact imediat si negativ asupra companiilor chineze si straine si a anticipat ca operatorii comerciali chinezi vor muta productia in alte tari, pe termen mediu, pentru a ocolo tarifele."Poti castiga o batalie, dar sa pierzi un razboi", a avertizat Ma.Seful Alibaba a adaugat ca pe termen lung va fi nevoie de noi reglementari comerciale."Chiar daca Donald Trump se va retrage, va veni un nou presedinte si va continua...Avem nevoie de reguli comerciale noi, trebuie sa actualizam Organizatia Mondiala a Comertului", a spus Ma.Ma a facut aceste comentarii in cadrul ultimului sau discurs in fata actionarilor in calitate de presedinte al gigantului comertului online Alibaba.El a anuntat saptamana trecuta ca va demisiona in decurs de un an, urmand sa incredinteze conducerea companiei directorului general, Daniel Zhang.Anul trecut, Ma s-a intalnit cu presedintele Donald Trump, cand a promis sa creeze un milion de locuri de munca in Statele Unite, legate de micii comercianti care vand produse pe platformele Alibaba.Relatiile comerciale dintre SUA si China s-au inrautatit intre timp.