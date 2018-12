Razboiul comercial al lui Trump cu lumea intreaga: In 2019, va rugam sa va puneti centurile de siguranta!

SUA vs. China

Sabia lui Damocles: taxe vamale majorate la autoturisme

Noi tratate comerciale

Deadline la OMC

Mare nesiguranta

Ziare.

com

"2018 a fost o catastrofa", spune Claudia Schmucker, experta in comert a Societatii Germane pentru Politica Externa (DGAP).Un conflict comercial acut intre SUA si China, taxe vamale punitive la importurile de otel si aluminiu, inclusiv pentru europeni, un summit G7 esuat in Canada, o Organizatie Mondiala a Comertului in stare proasta - sunt doar cateva exemple ale esecurilor inregistrate in 2018.Va fi mai bine in 2019? "Noi speram desigur", spune Schmucker. "Dar ar putea sa mearga mai departe tot asa. Stim deja cu totii cat de imprevizibil este presedintele american."Disputa comerciala dintre SUA si China va influenta si in 2019 economia mondiala. La summit-ul G20, desfasurat in decembrie la Buenos Aires, cele doua tari au convenit asupra unui "armistitiu" : 90 de zile, pana la sfarsitul lui februarie, ele renunta la orice taxe vamale noi si se angajeaza sa negocieze."China ar trebui sa faca ample concesii SUA in doua capitole centrale", spune Rajiv Biswas, economist-sef pe Asia la serviciul britanic de informatii IHS Markit."Ar trebui sa-si reduca semnificativ surplusul comercial din relatia cu SUA si sa imbunatateasca protectia pentru dreptul de proprietate intelectuala in cazul firmelor straine din China", a declarat Biswas pentru DW.Ajungerea la un acord in termenul de 90 de zile ar fi "prea optimista", in opinia lui Jin Canrong, pentru ca ar exista si alte teme aflate in disputa. Dar vicedirectorul Institutului pentru Relatii Internationale de la Universitatea din Beijing este la randul sau destul de optimist pentru a considera posibil un fel de "acord de pace" in criza comerciala pana la finalul lui 2019."In acest sens, actualul armistitiu ar trebui prelungit de mai multe ori."Dar situatia este complicata si mai mult de arestarea in decembrie, la cererea Americii, a sefei financiare a companiei chineze de telefonie mobila Huawei . "Numerosi chinezi vad acum SUA drept un stat paria", spune Canrong. "Ceea ce va influenta negativ relatiile bilaterale."SUA si alte state acuza insa companiile chineze de IT ca ar practica spionaj in favoarea regimului de la Beijing. "Chinezii sunt nevoiti sa construiasca un capital de incredere masiv pentru a inlatura aceasta neincredere. Ceea ce este greu de facut ", considera Rolf Langhammer de la Institutul pentru Economie Mondiala (IfW) din Kiel."Sunt sceptic referitor la evolutiile din 2019 privind politica comerciala", a declarat expertul pentru DW.Americanii sunt in conflict nu doar cu chinezii, ci si cu europenii. In martie, au intrat in vigoare penalizari si pentru importurile europene de otel si aluminiu.Presedintele american, Donald Trump, a amenintat de mai multe ori ca ar putea lua masuri similare si pentru importurile europene de automobile. O astfel de decizie ar lovi mai ales in concernele auto germane ca Daimler, BMW si Volkswagen, ale caror sefi au incercat in decembrie 2018 sa-l convinga pe Trump , intr-o intalnire la Casa Alba, sa renunte la aceste idei.Vom vedea in 2019 cu cat succes. Taxele vamale punitive pentru autoturismele europene "nu ar fi probabile", crede expertul IfW, Langhammer. "Altfel nu ar fi existat acest dialog al producatorilor auto germani cu Trump. Trump este un jucator destept. El amplifica potentialul amenintarilor, pentru a se distanta apoi in mod surprinzator de cele mai dure pozitii dupa negocieri personale."Totusi, evolutiile din 2019 sunt greu de prevazut, crede Langhammer, pentru ca pozitia lui Trump "se schimba de la o zi la alta ".Claudia Schmucker crede, dimpotriva, ca Trump ar vrea de fapt sa introduca taxe vamale majorate la importurile europene de masini. "In tratatul comercial incheiat de SUA cu Canada si Mexic sunt prevazute cote pentru importurile auto in SUA care nu au sens decat in contextul unor taxe vamale majorate", crede experta DGAP.Ar fi deci probabila introducerea acestor taxe "mai devreme sau mai tarziu - daca specialistii care il sfatuiesc pe Trump nu reusesc sa il convinga ca aceste penalitati sunt daunatoare, de fapt, economiei americane". Renegocierea acordului comercial NAFTA dintre SUA, Canada si Mexic reprezinta unul dintre succesele lui Trump in 2018. El i-a convins pe cei doi vecini ai Americii, in septembrie, sa accepte noua varianta a tratatului.UE spera la randul ei sa incheie un acord cu americanii, in care sa fie reglementata si chestiunea importurilor auto.Printre prioritatile politicii comerciale mondiale in 2019 se numara reformarea OMC. Cel mai controversat aspect in acest caz ar fi tocmai procedura de mediere a disputelor comerciale. "Presiunea timpului este mare, in 2019 trebuie sa se intample ceva", declara Schmucker.SUA blocheaza numirea de noi judecatori la instantele de apel, pentru ca se simt tratate incorect de catre acestea in cazul unor conflicte comerciale. Din cele sapte posturi de judecatori, prevazute initial, sunt ocupate in prezent doar trei - minimul acceptabil pentru a putea fi luate decizii.Dar mandatele a doi judecatori din cei trei mentionati expira la finalul lui 2019. Daca nu se va ajunge pana atunci la un acord de numire a unor judecatori noi, OMC nu va mai putea media disputele comerciale aparute intre cele 164 de state membre.Sigur este deci in 2019 doar faptul ca nimic nu este sigur. "Ceea ce reduce interesul pentru noi investitii pe termen lung", arata Claudia Schmucker de la DGAP. "Iar acest lucru se reflecta negativ asupra cresterii economice globale."Un alt pericol ar fi ca actualele conflicte nu mai permit discutarea unor teme importante de viitor: acorduri de investitii, transferuri de tehnologie, economia digitala si comertul cu servicii."Negocierile se muta de la nivelul traditional al comertului de marfuri la aceste domenii noi", spune Langhammer de la Institutul pentru Economie Mondiala. "Totusi, luptele continua sa se duca cu armele vechi, si anume cu taxele vamale."