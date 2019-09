Toate dosarele de pe masa presedintelui Romaniei (II). Mai pot fi romanii o natiune maritima?

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Tarmurile inghetate ale Marii Negre ma ingradesc/ma sufoca)Ovidiu, Tristia 4.4.55Acum 75 de ani, la 12 septembrie 1944, la Moscova se semna armistitiul dintre Romania si aliati (reprezentati de catre maresalul sovietic R. Ya. Malinowski) . Atunci, tara noastra a pierdut, prin acceptarea articolului 4, intreg teritoriul cedat la 28 iunie 1940, inclusiv asa-numitul Bugeac, cu litoralul Basarabiei, adica linia de tarm de la canalul/golful Musura pana la Bugazu (la iesirea in mare a limanului Nistrului).Cu doar 4 ani inainte, tot intr-o neagra zi de septembrie, pe 7, Romania cedase Bulgariei si partea sudica a Dobrogei, insoritul Cadrilater, incluzand litoralul dintre Vama Veche si Ecrina (la nord de Varna) .decat noi, iar polonezii cu 200 km mai mult; cehii, ungurii, austriecii, slovacii si luxemburghezii nu au iesire la mare.Daca iesirea la mare a Romaniei nu are dimensiuni impresionante, noi avem, in schimb, norocul ca peste o treime (1.080 km din 2.850 km) din cel mai mare fluviu din Uniunea Europeana, Dunarea, sa curga prin Romania.Aproape 30% din bazinul Dunarii se afla pe teritoriul Romaniei, dupa datele Comisiei Internationale pentru Protectia Dunarii:Si, in plus, 3.445 kilometri patrati din totalul de 4.150 kilometri patrati ai celei mai mari delte din Uniune se afla tot la noi, constituind cea mai impresionanta bogatie a acestui teritoriu atat de bogat in resurse, Delta Dunarii.Ei bine, Uniunea Europeana este, de fapt, o peninsula a continentului euro-asiatic, definita de marile si oceanele care o marginesc:De-a lungul celor peste 140.000 km de coasta maritima a Uniunii traiesc 45% dintre cetatenii sai ()., de 19 ori mai putin decat bazinul baltic:Si asta pentru ca aceasta mare este dominata de prezenta unui colos dusmanos cu noi de-a lungul intregii istorii. Cea mai intinsa tara de pe glob, cea mai bogata in resurse tara de pe glob (peste 20% din resursele planetei se gasesc in Federatia Rusa), a 9-a cea mai mare natiune a lumii (146 milioane de oameni), a 6-a cea mai mare economie a lumii (un PIB de 4.350 miliarde de dolari in metodologia PPP, a preturilor comparate) si mai ales a doua forta militara a lumii.Acum numai cinci ani a ocupat peninsula Crimeea in cateva zile.Tot aici se afla si fosta putere suzerana a romanilor, Turcia, o natiune de patru ori mai mare decat a noastra (peste 82 de milioane de oameni, a 19-a populatie a lumii), o economie mare (a 13-a a lumii, cu un PIB de 2.274 miliarde de dolari PPP), a 9-a putere militara a lumii si. Pentru a ne imagina situatia in care se afla a doua armata din NATO, trebuie sa ne amintim ca guvernul Erdogan a incheiat recent o intelegere sa cumpere rachete S-400 de la rusi, principala amenintare pentru NATO. Asta dupa ce, acum cativa ani, cu prilejul unei incercari de lovitura de stat, armata turca si-a schimbat total conducerea.De asemenea, co-riverani cu noi la Marea Neagra sunt si ucrainenii, o natiune de doua ori mai numeroasa ca a noastra (42 milioane de oameni), dar de trei ori mai saraca (dupa indicatorul PIB/locuitor, metodologie PPP), o economie mult mai mica decat a noastra (doar 408 miliarde de dolari PIB-PPP) . Ucraina este sleita de trei decenii de cadere continua, ajungand aproape la fel de saraca precum codasa Republica Moldova; in plus, desi este cotata ca fiind a 29-a forta militara a lumii, a fost spulberata de cateva saptamani de razboi hibrid, pierzand Crimeea plus Donetk si Luhansk cat ai zice "peste".Georgia este o tara mica (doar 3,7 milioane de oameni), departe de noi, cu o economie mai performanta decat cea ucraineana, dar abia a 112-a ca marime pe glob (46 miliarde de dolari- un PIB PPP cam de 12 ori mai mic decat al nostru) .Alaturi de noi, NATO mai are o mica reduta la Marea Neagra, Bulgaria, o natiune de doar 7 milioane de locuitori, cu o economie de trei ori mai mica decat a noastra (170 miliarde de dolari, PIB-PPP), cea mai saraca si neperformanta economie europeana (singura tara din UE cu un PIB/locuitor mai putin de jumatate din media Uniunii).. 20 de milioane de oameni, a 40-a economie a lumii (541 miliarde de dolari, PIB-PPP), a 40-a putere militara a planetei, singurul aliat fidel al americanilor in regiune, gazda a singurei componente a scutului anti-racheta care poate feri Europa de rachetele rusesti.In conditiile sovaielilor Ankarei,In acceptiunea publica,In 2016, rusii au adus aici sase noi submarine, trei din cele sase noi fregate planificate deja au intrat in serviciu, se construiesc chiar acum noile corvete de clasasi, cinci unitati din flota caspica au fost mutate in Marea Azov, constituind fundamentul pentru doua brigazi de paza de coasta, 12 noi avioane de luptasi mai multe elicoptere de atacsiau fost aduse si ele, alaturi de lansatoare de rachete multiple. In Crimeea au fost aduse letalele rachete sol-aer S-400 si Pantsir, precum si bateriile de rachete de coastasi; rachetele anti-navafac si ele parte din noul sistem Bastion-P. Langa aeroportul din Belbek, de unde opereaza temutele, la Sevastopol, rusii au instalat un radar de tipcare, cu o raza de 450 km, "prinde" tot litoralul romanesc. Tot aici au fost instalate si sistemele de razboi electronicsi, care n-au catadicsit nici pana astazi sa semneze un contract pentru achizitia celor patru corvete promise si pentru modernizarea celor doua fregate in serviciu, care n-au catadicsit sa semneze vreun contract pentru achizitia de baterii de coasta si care au adus armata in situatia umilitoare de a ramane fara o comanda clara, prin relativizarea numirii sefului de Stat Major al Apararii... Bine ca in schimb au varat cu forta in bugetul de doar 1,85% din PIB al apararii si Institutul Cantacuzino si promisul-de-Dragnea spital regional de la Constanta, poate chiar si noul stadion din Ghencea. Pai, daca tot luam din bugetul armatei bani pentru vaccinuri, spitale sau stadioane, de ce nu vom trimite pana la urma soldatii profesionisti sa culeaga recolta de porumb, care a depasit pana si statisticile fabricate de Daea?Daca problematica tensiunilor din Marea Neagra s-ar reduce la spectele militare, lucrurile ar fi oarecum gestionabile, gratie armatei americane.In primul rand, cel politic: aici,Avem apoi planul economic, dominat de bogatia de resurse de hidrocarburi din Marea Neagra. Aici, in zona economica exclusiv romaneasca, s-a probat existenta unor zacaminte de gaze intre 200 si 500 miliarde de metri cubi. Aceste resurse ar fi permis Romaniei sa isi branseze populatia la conductele de gaze (astazi numai o treime din tara are acces la alimentarea cu gaze) si sa refaca petrochimia demolata de firma austriaca OMV si de deciziile criminale ale politicienilor. Ei bine, nu,; guvernantii au facut tot ce au putut pentru a "marita" aceste zacaminte cu cine nu trebuie, de la rusii de la Lukoil la austriecii de la OMV, apoi au reusit performanta sa-i alunge si pe americanii de la Exxon, singurii capabili tehnologic sa scoata acel gaz...Ei, dar asta nu e totul, pentru ca ajungem la infrastructura de transport de gaz.Uniunea Europeana finanteaza trei mari sisteme de conducte care ocolesc Marea Neagra:Prin TANAP vor curge initial 16 miliarde de metri cubi de gaz anual (dar se va ajunge pana la urma la 31 de miliarde de metri cubi) din Marea Caspica pana in Grecia. De aici, pe conducta TAP se va duce mai departe un flux de 10 miliarde de metri cubi de gaz anual spre Italia si doar 1,75 miliarde de metri cubi anual de gaz prin conducta BRUA spre Romania, Ungaria si Austria.Pe de alta parte, rusii construiesc si ei un sistem de conducte chiar prin Marea Neagra:Blue Stream (cu o capacitate de 16 miliarde de metri cubi de gaz anual) si Turkstream (cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz anual) sunt prevazute a se continua prin Bulgaria, Serbia si Ungaria, ocolind cu grija Romania.In ce situatie suntem? Ei bine, conducta BRUA a fost oprita de unguri la Budapesta si astfel, tot gazul care vine din Bulgaria (1,75 miliarde de metri cubi) plus cel care va veni din Marea Neagra (pana la 4 miliarde de metriu cubi anual) se vor duce la unguri, mai ales ca rezervarea de capacitate a fost castigata de catre firmele maghiare MET si MVM, parte din grupul MOL. In plus,...Sa mai adaug si faptul hilar ca guvernele noastre i-au alungat pe toti cei care ar fi vrut sa construiasca un terminal de gaz lichefiat (LNG) la Constanta?Nu-i nimic, poate avem o activitate portuara majora? Ei as, ia uite cam cum stam la acest capitol fata de restul Uniunii Europene:Si noi, care credeam ca ne persecuta olandezii pentru ca portul Constanta ii face concurenta Rotterdam-ului. Cand colo, ce sa vezi?...In context,...Sau poate ne amintim de. Stiti care este rezultatul celor 245 de km de litoral, al celei mai mari delte a Europei, al peste 1.000 de km de Dunare, al numeroaselor lacuri, al navalnicelor Olt, Mures, Somes? Hai sa arat cum stam cu pescuitul fata de Uniunea Europeana:Vreo 6.000 de tone anual de peste, atat mai producem si suntem la coada clasamentului (). Normal, daca flota noastra de pescuit nici nu se mai vede in tabelele europene:Da, avem 0,1% din flota de pescuit din UE, de 4 ori mai putin decat bulgarii ().Poate va intrebati cum am ajuns aici, cum s-au "evaporat" 365 de nave maritime, cum a disparut pestele din Dunare, Delta si din burtile pescadoarelor, cum a decazut Constanta in asemenea hal?Hai sa incheiem cu o poveste reala, care spune totul despre atmosfera toxica ce a permis acest lucru. In anul 1997, a aparut o initiativa a unei firme private de a construi un siloz mare (100.000 tone), modern, in zona libera Constanta, pe terenul administrat de Romtrans. Desi era prima initiativa, dupa multi ani de decadere, de a face ceva in cel mai mare port al Romaniei, initiativa a fost blocata de catre Petre Roman, pe atunci presedintele Senatului, care i-a interzis ministrului Transporturilor, Traian Basescu, sa aprobe un mandat in acest sens pentru Romtrans. Motivul? Trebuia protejat monopolul logisticii cerealiere din port, detinut atunci de catre Agroexportimport, un siloz mic si rudimentar, detinut de catre Trita Fanita, fost om "de comert exterior" ceausist si om de incredere al familiei Roman, care il si facuse senator PD. Pana la urma, silozul s-a facut pentru ca firma care il propusese a avut intelepciunea sa-si aduca alaturi, in proiect, BERD-ul. Silit de BERD sa semneze mandatul pentru Romtrans, Basescu a semnat cu stanga spunand: "Semnez cu stanga pentru ca, daca Trita Fanita imi va taia mana cu care semnez, sa imi salvez totusi dreapta!". Orice s-ar spune, Basescu a fost un om curajos, dar a avut curaj de prea putine ori...