A fost sau n-a fost? Crestere economica, desigur

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Situatia seamana cu cea dintr-un banc plin de intelepciune din anii '80, in care se intalneau doi cunoscuti: primul il intreaba pe celalalt: "Ce faci?" Si acela ii raspunde "Bine. Dar tu?". "Bine si eu" raspunde primul, iar al doilea conchide: "Asa ne trebuie, mamaliga mamii ei de viata!".In primul rand, sa observam ca, altadata campionul global al acestui indicator. Ce insemna acest lucru? Inseamna ca PIB-ul Romaniei a fost mai mare cu 7% in 2017 fata de 2016. Adica, valoarea adaugata din economie este mai mare cu 7%.In anul, PIB-ul Romaniei a fost de 762,34 miliarde lei (169,8 miliarde euro), a anuntat Institutul National de Statistica in decembrie 2017., cu o crestere reala de 7%; La aceasta valoare se ajunge luand in considerare procentajul de crestere de 7%, dar si valoarea de apriximativ 4% a inflatiei.In acest moment este important sa nu uitam un lucru esential si anume acela ca: salarii, impozitele culese de stat si profiturile firmelor, la care se adauga si alte mici "ingrediente", precum dobanzi, amortizari sau rente.In 2016, veniturile bugetare au fost numai 224 miliarde lei, adica ele au crescut in 2017 cu peste 10% (valoarea deflatorului pentru 2017 este de 4%) (Pe de alta parte,. Astfel, la un numar mediu de salariati de 6.430.000, salariul brut mediu a fost de 3.230 lei iar cel net 2.355 lei ().De altfel si, de la 27 miliarde lei la 30 miliarde lei (2017 fata de 2016); de asemenea, o crestere spectaculoasa se remarca si la indicatorul, care creste de la 62 miliarde lei in 2016 la 72 miliarde lei in 2017.In fine,, la o cifra de afaceri agregata de peste 1.300 miliarde lei, fiind in crestere cu mai putin de 2%, in termeni reali. De altfel,, adica mai putin cu un miliard lei (parte din acesta scadere este explicata si prin cresterea numarului de firme care aleg sa plateasca impozit pe cifra de afaceri, asa-numitele microintreprinderi)!Si am gasit si: au crescut veniturile statului cu peste 10%, au crescut veniturile salariatilor cu peste 13%, dar profiturile firmelor au crescut cu mai putin de 2%. Astfel, pe medie, Romania a crescut cu 7% numai ca problema valorilor medii este ca suntReputatul matematician Grigore Moisil le explica foarte sugestiv studentilor sai paradigma valorilor medii: "".Aparent,. Numai ca si aici vorbim tot de pacatoasele valori medii.Dacaa crescut cu peste 8% anul trecut (peste media PIB),a crescut cu peste 20% (de trei ori mai rapid decat PIB-ul), in timp ceau tras targa pe uscat, cu o crestere aproape neobservata (0,2%) iarau crescut cu o viteza mai putin decat ansamblul PIB (6,6%).Acest lucru se observa si in ceea ce priveste: consumul final al gospodariilor a crescut cu aproape 10%, dar cel al administratiei publice cu numai 3%, iar investitiile in economie au crescut cu 3%, pe fondul scaderii investitiilor statului; astfel, in vreme ce sectorul rezidential a avut o crestere spectaculoasa, de plus 83%, sectorul constructiilor ingineresti (drumuri, poduri, cai ferate si sosele/autostrazi) s-a confruntat cu o scadere brutala (minus 26%) ca urmare a reducerii investitiilor statului (din buget si din fonduri UE).In privinta, industria are o pondere de un sfert in PIB (208 miliarde lei), serviciile contribuie cu 55% (471 miliarde lei), agricultura cu 4,7% (40 miliarde lei), iar constructiile cu 6%.Toate aceste cifre indica doua lucruri esentiale:Cresterea economica se datoreaza in cea mai mare masura industriei (2 din cele 7 procente) si unui an agricol de exceptie (un punct procentual din cele 7 de crestere a PIB-ului)Plusul de valoare adaugata a fost cheltuit pe consum individual in cea mai mare parte, investitiile ramanand la niveluri rusinoase ca urmare a retragerii totale a statului din acesta activitate.Consecinta cea mai dureroasa a unei cresteri debalansate a salariilor in raport cu profiturile firmelor este, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna.Asta inseamna ca, dupa ce in 2016 am cheltuit doar cu 17 miliarde mai mult decat am produs.Practic,Cele 15 miliarde de lei suplimentar rontaite de consum in 2017 provin, in mod esential din cresterea deficitului comercial de bunuri cu 30% (3 miliarde euro, adica 13,7 miliarde lei). Restul vine din cresterea cheltuielilor statului (deficit bugetar, adica).Ca sa intelegem modelul de crestere sub care respiram, alti doi indicatori sunt extrem de expresivi:- La o crestere de peste 8% a unei industrii cu cifra de afaceri de 1.300 miliarde lei,(adica asamblarea unor bunuri pe care fabricile nu le detin in proprietate, asa-numitul lohn industrial) a produs doar putin peste 12 miliarde lei (din totalul de peste 200 produs de industrie), desi aici lucreaza jumatate din personalul angajat in industrie!- Numai in, am "exportat" turism de 2,2 miliarde euro si am "importat" turism de 3,1 miliarde de euro, adica am cheltuit pe concedii in strainatate 4,2 miliarde de lei din surplusul de salarii de anul trecut.De ce? Pentru ca, in care din primele zece companii ca cifra de afaceri si pondere in PIB avem 3 retele de supermarket-uri (Kaufland, Carrefour si Lidl), iar ungurii nu au nici una, polonezii nici una si cehii nici una.Ungurii, de exemplu produc automobile (nu componente) in valoare de peste 13 miliarde euro (in trei fabrici), iar noi doar in valoare de 5,4 miliarde euro (de aproape trei ori mai putin), cu acelasi numar de salariati. In Romania avem 7 mari retele comerciale cu cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro, iar in Ungaria sau Polonia doar cate doua...- Cresterea de PIB este o crestere datorata in mod esential cresterii de salarii;- Al doilea motor de crestere este industria, dar al treilea - agricultura - este datorat unei conjuncturi meteo, irepetabile, de altfel;- Diferentialul dintre "cresterea" firmelor si cresterea generala a economiei este in urcare, astfel incat cu cat avem salarii mai mari, cu atat vom avea mai mult de cumparat din strainatate, caci de aici nu avem ce cumpara; cu cat crestem salariile peste cresterea profiturilor, cu atat vom impinge la consum bazat pe importuri si vom adanci decalajele structurale;- Disparitia statului din activitatea de investitii conduce la anemierea dramatica a sectorului de constructii si la inrautatirea starii infrastructurii;- Viitoarea criza, care va veni negresit, va produce acelasi efect devastator ca si in perioada 2009-2012, pentru ca nimic nu s-a schimbat la Bucuresti.