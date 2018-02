AFP: Romania nu are spitale, scoli, autostrazi, dar are cea mai mare crestere economica. Ce nu se vede la Guvern si se vede la piata

Viteza de pe caile ferate, mai mica decat in 1990

Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca pentru zile dificile, scriu acestia, amintind ca ne lipsesc echipamente medicale, infrastructura in educatie si multi kilometri de autostrada.Cresterea economica nu este intotdeauna sinonimul dezvoltarii. Economica romaneasca a progresat, "fara ca macar un singur kilometru de autostrada sa fi fost construit", explica Cristian Paun, profesor de economie internationala, la Bucuresti.Agentia France Presse dedica un amplu material economiei de la Bucuresti, preluat de cotidianul francez La Croix , in care pune in balanta cresterea economica anuntata, miercuri, de INS, si majorarea preturilor, intr-o tara unde nivelul de trai este pe penultimul loc din Uniunea Europeana, putin peste cel al bulgarilor.Cu o crestere economica de 7% in 2017, conform unei prime estimari publicate miercuri, Romania are garantia ca se va afla printre campionii UE. Departe de a ne felicita, institutiile internatioanle si-au inmultit insa avertismentele."Principalul motor al cresterii a fost consumul, stimulat de scaderile de taxe si majorarile salariale. Investitiile publice sunt in scadere pentru al doilea an consecutiv", a subliniat Comisia Europeana.Or, nevoile acestei tari de 20 de milioane de locuitori sunt enorme, in materie de dotari medicale, de educatie si de transporturi. AFP trece in revista, detaliat, infrastructura din tara noastra, iar rezultatul nu este optimist.Romania abia numara 550 de kilometri de autostrada, iar reteaua feroviara se degradeaza, trenurile circuland cu 44 de kilometri pe ora, in medie, in vreme ce in 1990 viteza medie era de 78 de kilometri pe ora. "Niciun ban nu a fost dat in 2017 pentru a cumpara material rulant, in vreme ce caile ferate nu au fost modernizate decat pe distante scurte", spune Viorel Istrate, responsabil al unui sindicat feroviar. "Situatia va fi si mai dramatica in 2018, bugetele au fost taiate si mai mult", deplange acesta.Prim-ministrul social-democrat Viorica Dancila, in functie din luna ianuarie, a promis construirea altor 350 de kilimetri de autostrada, pana in 2020.AFP i-a intrebat insa si pe oameni, pe sotii Doina si Matei, amatori de excursii montane, care nu mai cred in promisiunile Guvernului. "Au trecut mai bine de zece ani de cand ni s-au promis 50 de kilometri de autostrada intre Comarnic si Brasov, da proiectul nu a fost inceput", spune Doina, medic in varsta de 39 de ani.Dupa revenirea la putere, in decembrie 2016, majoritatea de stanga a votat majorari de salarii pentru bugetari. Asta, desi Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) deplange adancirea deficitului, ceea ce va duce la o "supraincalzire" a economiei.Inflatia a atins rata de 4,3% in ianuarie 2018, cel mai mare nivel din ultimii patru ani. "Tendinta ar trebui sa se mentina in 2018", spune Matteo Patrone, director regional al BERD pentru Romania si Bulgaria.Amalia Ionescu, inginer pensionat, se confrunta cu realitatea in fiecare zi, la piata, unde preturile au explodat. Pretul pentru oua a crescut cu 43%, iar untul s-a scumpit cu 22%, in vreme ce fructele sunt mai scumpe cu 11%."Guvernul s-a inselat, crezand ca productia locala va merge in acelasi pas cu cererea", spune Paun. Romanii au cumparat mai degraba bunuri de import, iar deficitul comercial a crescut si el in 2017, ridicandu-se la aproape 13 miliarde de euro.In pofida diferentelor mari intre urban si rural, romanii s-au putut bucura de dublarea salariului minim intre 2013 si 2017, de la 700 la 1.450 de lei (de la 157 la 319 euro), dar productivitatea nu a urmat dinamica ascendenta.Romania a cunoscut o euforie similara in 2007-2008, inainte de a cadea intr-o recesiune profunda, avertizeaza AFP.