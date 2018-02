Americanii avertizeaza ca investitiile in Romania sunt la cel mai slab nivel din ultimii 12 ani si vin cu solutii

Cresterea investitiilor publice , necesare pentru a imbunatati potentialul de crestere economica, pentru a reduce decalajele in ce priveste calitatea infrastructurii si pentru a respecta tintele asumate de Romania in contextul agendei europene.

Ziare.

com

Calculele AmCham arata ca in 2017 Romania a alocat pentru investitii. Comparativ cu 2016, bugetul pentru investitii al Romaniei a fost anul trecut cu 9,6% mai mic. In consecinta, investitiile anuntate la inceputul lui 2017 s-au realizat doar in proportie de 67,7%, arata AmCham, intr-un comunicat Statul a luat bani de la investitii, anul trecut, in incercarea de a acoperi cheltuielile curente (inclusiv cele cu cresterea pensiilor si a salariilor - n.red.) si de a se mentine in tinta de deficit de 3% din PIB.Totodata, absorbtia de bani europeni si investitiile care urmau sa fie realizate cu ajutorul lor au fost mult sub tintele stabilite.In consecinta, AmCham Romania considera ca realizarea planului de investitii este prioritara pentru Romania, in 2018.Masuri care ar putea contribui la realizarea eficienta a acestui plan sunt, potrivit AmCham:AmCham considera ca, in absenta investitiilor publice eficiente, cresterea economica nu se va aduce bunastare si nu se va reflecta in existenta infrastructurii moderne, a administratiei performante si a serviciilor publice de calitate pentru toti, in Romania.