Analistii coboara in premiera estimarile pentru cresterea economica a Romaniei sub 3%. Bugetul e facut pe 5,5%

reducerea cererii din Zona Euro si deteriorarea climatului macroeconomic din aceasta cea mai importanta piata a exporturilor romanesti;

incertitudinile legate de Brexit si de tensiunile comerciale globale;

evolutia slaba a investitiilor productive, agravata de "interventia agresiva a statului" de suprataxare a sectoarelor bancar, energie si telecomunicatii.

Cea mai mare cadere din regiune

A aparut prima estimare de crestere a produsului intern brut (PIB) inferioara pragului de 3%, Banca Transilvania (BT) luand in calcul o rata de 2,8%, potrivit unui raport emis joi.La randul sau, Erste Group Research (EGR) se asteapta la o crestere a economiei "aproape de 3%" (3,4% in prognoza anterioara) . Noua estimare inca ar mai urma sa fie realizata "in cea mai mare parte pe seama consumului gospodariilor, desi intr-un ritm mai redus", spune o nota EGR.Analistii celor doua grupuri bancare, ca si cei de la capital Economics, mai au in vedere si alte argumente defavorabile mentinerii cresterii la nivelul anului trecut (4,1%, in scadere substantiala fata de 6,9% in 2017), precum:"Conform scenariului macroeconomic central BT dinamica anuala a PIB ar putea decelera pana la 2,8% in 2019, in contextul deteriorarii climatului macroeconomic din Zona Euro si provocarilor din sfera mix-ului intern de politici economice (interventia agresiva a statului prin masurile de suprataxare a sectoarelor bancar, energie si telecomunicatii) cu impact nefavorabil pentru investitii", spune raportul BT.Prognozele privind cresterea economica a Romaniei au propus cifre tot mai mici in ultima perioada.Recent, Comisia Europeana a redus prognoza pana la 3,8% , iar Banca Mondiala cu un punct procentual, pana la 3,5%.Romania a avut a doua cea mai mica rata de crestere economica anul trecut din Europa Centrala si de Est.Economia Poloniei a crescut cu 5,1%, Ungaria cu 4,8%, Slovacia si Romania cu 4,1%, iar Bulgaria cu 3,3% potrivit Capital Economics.Diferenta majora este ca, in timp ce Romania si-a vazut evaporata cresterea din 2017, ritmul avansului PIB a fost in crestere in celelalte tari, de la 4,8% in 2017 in Polonia, de la 4,1% in Ungaria si de la 3,2% in SlovaciaCiteste mai departe despre estimarile analistilor privind cresterea economica sub 3% pe Curs de Guvernare