Banca Mondiala a imbunatatit estimarea de crestere economica pentru Romania

Pentru acest an, BM anticipeaza un avans de 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale peste ritmul prognozat in ianuarie, institutia financara, potrivit editiei din luna iunie a raportului Global Economic Prospects, publicat marti.Pentru 2019, banca anticipeaza o incetinire a cresterii economiei romanesti la 4,5% (+0,4 puncte fata de estimarea din ianuarie) si la 4,1% in 2020 (+0,6 puncte comparativ cu ianuarie).Romania a inregistrat anul trecut o crestere economica de 6,9%, iar in primul trimestru din 2018 un avans de 4% pe serie bruta si de 4,2% ajustata sezonier, potrivit datelor INS. Guvernul a conceput bugetul bazat pe o crestere economica de 5,2%. FMI a revizuit la randul sau in crestere estimarea de crestere economica a Romaniei de la 4.4% la 5,1%, in raportul World Economic Outlook publicat in aprilie.Romania este inclusa in raportul Bancii Mondiale in regiunea Europa si Asia Centrala, unde institutia anticipeaza pentru 2018 o moderare a avansului economic la 3,2% si la 3,1% in 2019, in conditiile in care redresarea modesta a statelor exportatoare de marfuri va fi partial redusa de incetinirea care va avea loc in statele importatoare.Redresarea unora dintre statele importatoare de marfuri a fost asociata de persistenta sau adancirea dezechilibrelor. Ratele inflatiei au depasit sau sunt aproape de tintele stabilite in unele tari, iar apropierea dintre cerere si oferta contribuie la amplificarea presiunilor inflationiste, exemple fiind Romania si Turcia."Asteptarile de inflatie sunt in crestere in tarile cele mai mari din Europa Centrala, cum ar fi Bulgaria, Croatia, Ungaria, Polonia si Romania, precum si in Turcia., pe fondul cresterii preturilor petrolului si al importurilor solide, in timp ce politicile continua sa fie fie prociclice in cazul unora dintre imortatorii de marfuri, cum sunt Romania si Turcia", se arata in raport.Banca Mondiala mai anticipeaza in cazul Romaniei ca politicile fiscale prociclice vor continua."Efectul masurilor fiscale de sustinere din Romania, care au alimentat accelerarea puternica a cresterii in 2017, s-au atenuat treptat in 2018", potrivit Bancii Mondiale.Pentru regiunea Europa si Asia Centrala, banca avertizeaza ca o inasprire dezordonata a conditiilor financiare globale, combinata cu aprecierea dolarului american, pot provoca o inrautatire puternica a conditiilor de finantare externa si sa duca la o inversare a fluxurilor de capital si la o incetinire a activitatilor, in special in tari cu vulnerabilitati in crestere.Deficitele de cont curent raman substantiale intr-un numar de tari, de exemplu in Georgia, Kazahstan, Republica Kirgiza, Romania, Turcia si Ucraina, fiind finantate de investitii volatile.La nivel global, Banca Mondiala a mentinut estimarile de crestere economica la 3,1% pentru acest an, 3% in 2019 si 2,9% in 2020, precizand ca usoara incetinire va fi determinata de avansul ceva mai lent al economiilor dezvoltate si plafonarea redresarii in statele emergente exportatoare de marfuri.