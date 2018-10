Banca Mondiala avertizeaza: Pericolul se apropie. Romania trebuie sa se concentreze pe cresterea economica pe termen lung

Ziare.

"Vedem progrese in economia tarilor din regiune, rata somajului este mica, chiar mai mica decat cea dinainte de criza economica globala, ceea ce este valabil si pentru Romania. Deficitul de cont curent a scazut, in multe tari sistemele fiscale sunt mai sanatoase, iar povestile sunt de succes. Dar", a spus expertul.El s-a referit la schimbarile tehnologice si la faptul ca vom avea in urmatorii ani o inasprire a politicii monetare."Acestea ne vor duce pe un teritoriu necunoscut.Iata de ce este foarte important sa fiti foarte prudenti in politicile pe care le adoptati. Sa nu cresteti deficitul de cont curent, sa aveti sub control situatia fiscala, sa aveti un sector bancar foarte stabil si sa aveti grija ca datoriile din sectorul privat sa scape de sub control, pentru ca veti avea nevoie de toate plasele de siguranta in urmatoarea perioada", a continuat Timmer.Intrebat daca Romania este pregatita pentru a face fata acestor provocari, el a recomandat eliminarea presiunilor inflationiste si tinerea sub control a deficitului bugetar."In Romania, avand in vedere pericolele acestea care vor veni, ati dori sa aveti o crestere nu atat de rapida a deficitului de cont curent, poate ati vrea o presiune mai mica pe inflatie sau sa tineti deficitul fiscal sub control. Nu spun asta pentru ca suntem foarte, foarte ingrijorati pentru Romania sau pentru ca suntem critici, ci pentru ca aceste lucruri se apropie si pentru toate tarile va veni un moment cand vom plati pentru toate acestea daca nu suntem foarte prudenti acum.Asa ca, in loc sa va focusati pentru a stimula cresterea pe termen scurt,, iar pe termen scurt trebuie sa fiti foarte prudenti", a concluzionat expertul Bancii Mondiale.