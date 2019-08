Bloomberg: Lectia pe care o primeste Vestul de la Romania, Ungaria si Cehia

Ziare.

com

Ungaria, Romania si Polonia conduc pana acum la capitolul cresterii economice in Uniunea Europeana, dintre tarile care au anuntat aceste date pentru perioada aprilie-iunie, fiecare cu un avans de peste 4% fata de anul precedent (conform datelor preliminare ale Oficiului european de statistica - Eurostat) . De asemenea, tara noastra, alaturi de Ungaria si de Cehia, a depasit asteptarile, insa, potrivit analistilor citati de Bloomberg, este posibil sa urmeze o incetinire mai pronuntata a cresterii, fiind foarte putin probabil ca acest ritm sa fie mentinut."Diferenta fata de cresterea inregistrata in Vest va ramane insa pozitiva", spune Zoltan Arokszallasi, analist Erste Bank Group din Viena.In contextul in care razboiul comercial global afecteaza productia la nivel mondial, iar Uniunea Europeana primeste o noua lovitura sub forma Brexitului, tarile din estul Europei le-au luat-o inainte tarilor mai bogate din Vest. Daca in Germania, pe fondul contractarii economiei, guvernul cancelarului Angela Merkel se confrunta cu presiuni tot mai mari pentru a introduce stimulente fiscale, din Varsovia pana in Budapesta, guvernele est-europene au finantat masiv economia, scrie sursa citata.De exemplu, premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat doua runde de masuri de stimulare anul viitor, pentru a putea atinge obiectivul unei cresteri economice cu 2 puncte procentuale peste media UE.Situatia este similara in Polonia, unde guvernul a sporit cheltuielile inainte de alegerile generale din octombrie.Daca in anii precedenti, cresterea economica se datora in principal exporturilor, de aceasta data consumul a fost forta motrice. Ca urmare a unui deficit de forta de munca in regiune, salariile au crescut "exploziv", iar oamenii au contractat mai multe credite ipotecare si au cumparat mai multe masini, arata Bloomberg.Pentru Romania, publicatia citeaza datele Bancii Transilvania, conform carora au fost acordate 100.000 de imprumuturi noi in primele sase luni ale anului. De asemenea, in Cehia se construiesc de la inceputul anului 6.000 de apartamente noi, mai multe ca oricand din 2008 incoace."Pentru o regiune puternic integrata in lanturile internationale de aprovizionare, principala intrebare care se impune acum este daca sprijinul intern va fi de ajuns pentru a contrabalansa incetinirea cresterii economice la nivel global", mai noteaza Bloomberg.C.S.