CE estimeaza o crestere economica a Romaniei de 3,8%. Guvernul face bugetul pe o crestere de 5,5%

Economia europeana va creste pentru al saptelea an consecutiv

Ziare.

com

Si asta in ciuda optimismului Guvernului care construieste bugetul pe o crestere economica de 5,5% In plus, CE si-a mentinut prognoza ca economia Romaniei va creste anul viitor cu 3,6%, fata de acest an.In schimb,De asemenea, CE a anuntat o, de la 3,5% anterior, la 3,1% pentru finele anului viitor, de la 3,3% anterior.Comisia preconizeaza ca economia europeana va creste pentru al saptelea an consecutiv in 2019, previziunile de expansiune vizand toate statele membre, iar ritmul global de crestere va fi moderat in comparatie cu nivelurile ridicate din ultimii ani, iar viitorul este marcat de un grad ridicat de incertitudine."Activitatea economica a scazut in intensitate in al doilea semestru al anului trecut, cresterea comertului mondial a incetinit, incertitudinile au subminat increderea, iar productia din unele state membre a fost afectata de factori interni temporari, precum perturbarile legate de productia automobilelor, tensiunile sociale si incertitudinile legate de politica bugetara.Drept rezultat, cresterea produsului intern brut (PIB), atat in zona euro, cat si in UE a scazut de la 2,4% in 2017 la 1,9% in 2018 (previziunile din toamna: 2,1 % pentru UE28 si zona euro) . Cresterea economica va continua, dar va fi mai moderata. Economia europeana mai beneficiaza inca de pe urma imbunatatirii conditiilor de pe piata muncii, a conditiilor favorabile de finantare si a unei orientari bugetare usor expansioniste", scrie intr-un comunicat de presa transmis joi Mediafax de CE.In prezent, se preconizeaza ca, in scadere fata de previziunile din toamna - 1,9% in 2019 si 1,7% in 2020. Si previziunile de crestere a PIB-ului in UE au fost revizuite in jos, la 1,5% in 2019 si 1,7% in 2020, comparativ cu previziunile din toamna - 1,9% in 2019; 1,8% in 2020.In randul statelor membre mai mari, revizuirile in scadere ale cresterii in 2019 au fost considerabile pentru Germania, Italia si Tarile de Jos. Numeroase state membre beneficiaza in continuare de o cerere interna solida, sustinuta si de fonduri UE.Inflatia preturilor de consum din zona euro a scazut la sfarsitul anului 2018 din cauza unei scaderi bruste a preturilor la energie si a unei inflatii mai scazute a preturilor la alimente. Inflatia de baza, care exclude preturile la energie si la alimente, a fost scazuta pe tot parcursul anului, in pofida unei cresteri mai rapide a salariilor.Anul trecut, inflatia globala (IAPC) a fost in medie de 1,7%, in crestere de la 1,5% in 2017. Avand in vedere ca estimarile privind pretul petrolului pentru acest an si anul viitor sunt mai scazute acum decat in toamna, se preconizeaza ca inflatia din zona euro va scadea pana la 1,4% in 2019, iar apoi va creste usor la 1,5% in 2020. Pentru UE, se preconizeaza ca inflatia va fi, in medie, de 1,6% in acest an si va creste pana la 1,8% in 2020."Perspectivele economice prezinta un nivel ridicat de incertitudine, iar previziunile sunt expuse unor riscuri de evolutie negativa. Tensiunile comerciale, care afecteaza de ceva timp perceptia generala asupra economiei, s-au atenuat intr-o anumita masura, dar raman un motiv de ingrijorare. Este posibil ca economia Chinei sa incetineasca mai brusc decat se preconizase, iar pietele financiare globale si multe piete emergente sunt vulnerabile la schimbari bruste ale perceptiei riscului si ale asteptarilor in ceea ce priveste cresterea. Pentru UE, procesul Brexit ramane o sursa de incertitudini", mai estimeaza reprezentantii CE.