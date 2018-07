Comisia Europeana avertizeaza cu privire la cresterea economica a Romaniei in 2018 si anul viitor

Ziare.

Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua perspectiva pentru investitiile private. De asemenea, investitiile per ansamblu ar putea fi afectate daca Executivul va reduce si mai mult investitiile publice, pentru a-si indeplini tintele de deficit. Intr-un sens mai larg, incertitudinile privind politicile guvernamentale ar putea afecta cresterea economiei, avertizeaza Comisia Europeana.PIB-ul Romaniei a crescut cu 6,9% in 2017, un record post-criza, datorita boom-ului in consumul privat, stimulat de masurile de relaxare fiscala, inclusiv reducerea impozitelor indirecte si cresterea salariilor in sectorul public. Cresterea ar urma sa-si reduca viteza in 2018, dar va ramane robusta. Consumul privat ar urma sa incetineasca anul acesta, deoarece cresterea nominala a salariilor se modereaza, iar majorarea inflatiei afecteaza venitul disponibil real, dar va ramane principalul motor al cresterii economiei.Totusi, investitiile se vor intari probabil in acest an, datorita sporirii gradului de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene, conform previziunilor economice intermediare din vara anului 2018, publicate joi de Executivul comunitar.In 2017, rata somajului in Romania a scazut la 4,9%, cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Inasprirea conditiilor de pe piata fortei de munca, impreuna cu o crestere de 16% a salariului minim in februarie 2017 si majorarea substantiala a salariilor in sectorul public au dus la o accelerare a cresterii salariilor. Avansul ar urma sa continue si in 2018 desi intr-un ritm mai lent, pe fondul majorarii suplimentare a salariilor in sectorul public si a cresterii de 9% a salariului minim in ianuarie, previzioneaza CE.Importurile ar urma sa continue sa creasca mai rapid decat exporturile in 2018 si in 2019, iar deficitul de cont curent se va adanci la 3,6% din PIB anul acesta si la 3,9% din PIB anul viitor.Dupa doi ani consecutivi de scadere a preturilor de consum, inflatia a revenit in teritoriu pozitiv in 2017, desi a fost atenuata de reducerea ratei TVA si a accizelor la combustibil. Inflatia a inceput sa accelereze in semestrul doi, in principal pe fondul majorarii preturilor la alimente si energie, acestea din urma provocand atat cresterea preturilor la combustibili la nivel mondial, cat si inversarea in octombrie 2017 a efectului reducerii accizelor din ianuarie.CE estimeaza ca rata inflatiei va creste la 4,2% anul acesta si va incetini la 3,4% anul viitor, in timp ce inflatia de baza ar urma sa urce de la 0,8% in 2017 la 3,3% in 2018 si 3,5% in 2019. In conditiile in care inflatia a reintrat in intervalul de variatie din jurul tintei Bancii Nationale a Romaniei (2,5% plus/minus un punct procentual), BNR a inceput sa inaspreasca politica sa monetara ultra-relaxata. Pentru prima data din 2018, BNR a majorat rata dobanzii in ianuarie si in februarie, pana la 2,25%In 2017, deficitul bugetar s-a situat la 2,9% din PIB, un usor declin comparativ cu 2016. In acest an, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la 3,4% din PIB, pentru ca in 2019 sa se adanceasca la 3,8% din PIB.