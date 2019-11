Comisia Europeana: Deficitul bugetar al Romaniei va urca la 3,6% din PIB in 2019, motivul principal fiind majorarea pensiilor

Ziare.

com

Pentru 2020 si 2021, Comisia anticipeaza incetinirea cresterii economice la 3,6%, respectiv la 3,3%.Pentru deficitul de cont curent, estimarile Comisiei indica un nivel de 5,1% in acest an, de 5,3% in 2020 si de 5,4% in 2021.Comisia Europeana anticipeaza o inflatie de 3,9% in acest an, urmand ca indicatorul sa incetineasca la 3,5% in 2020 si la 3,4% in 2021.Pentru somaj este prognozat un nivel de 3,9% in acest an, care va creste in urmatorii doi ani la 4,2%, respectiv la 4,3%.PIB-ul a avansat cu 4,6% in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Consumul privat a ramas principalul motor de dezvoltare, stimulat de cresterea salariului minim si a salariilor din sectorul public. Dupa ce au scazut in 2018, investitiile si-au revenit in primul semestru al acestui an, urmand ca aiba o contributie pozitiva la crestere. Acest lucru s-a datorat cresterii puternice a activitatilor de constructii, stimulate de masurile de sustinere adoptate la sfarsitul anului 2018.Exporturile nete vor avea un efect negativ asupra cresterii in 2019, urmand sa aiba loc un declin atat al importurilor cat si al exporturilor, acestea din urma fiind afectate de cererea externa mai scazuta.Consumul privat va incetini, dar va ramane principalul motor de crestere pana in 2021, veniturile disponibile continuand sa fie sustinute de politica fiscala expansionista si de cresterea puternica a salariilor reale.Investitiile vor ramane relativ solide, sustinute de constructii si de accelerarea proiectelor financiate prin fonduri europene, spre sfarsitul perioadei analizate.Exporturile vor continua sa creasca, dar intr-un ritm mai scazut, sustinute de servicii, in timp ce importurile vor incetini in concordanta cu incetinirea consumului privat.Contributia negativa a exporturilor nete la cresterea PIB-ului real va scadea treptat.Oferta de forta de munca va ramane scazuta, exercitand presiuni pentru cresterea salariilor. Cu toate acestea, cresterea generala a salariilor se va modera usor in perioada analizata, pe fondul incetinirii cresterii economice si ca efect al disiparii efectelor majorarii salariilor dn sectorul public si a salariului minim.Pe plan extern, o posibila incetinire economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei ar putea afecta negativ exporturile.Pe plan intern, calendarul de alegeri aglomerat din 2020 si incertitudilile politice recente ar putea intarzia reluarea reformelor structurale si ingreuna eforturile de reducere a dezechilibrele macroeconomice.Continuarea lipsei de predictibilitate a politicilor publice ar putea intarzia o redresare durabila a investitiilor, se mai arata in raportul Comisei Europene.