Cresterea economica a Romaniei a incetinit. PIB-ul s-a majorat doar cu 4%

In primul trimestru, fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 4% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier.Comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s-a mentinut la acelasi nivel.Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii PIB-ului pentru trimestrul I 2018 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a PIB-ului pentru trimestrul IV 2017.In schimb, in primul trimestru al anului trecut, economia Romaniei a crescut cu 5,7% fata de aceeasi perioada din 2016 PNL a contestat acele date si i-au chemat pe reprezentantii Institutului National de Statistica in fata Comisiei de Buget, Finante, din Senat, pentru a prezenta cifrele privind cresterea economica, precizand ca nu este prima data cand exista suspiciunea ca INS prezinta "date umflate".In replica, directorul de cabinet al presedintelui Institutului National de Statistica (INS), Ilie Dumitrescu, a declarat ca datele referitoare la cresterea economica de 5,7% au fost contestate din necunoastere , in contextul in care cifrele din anii anteriori au indicat o accelerare a cresterii economice, iar statistica este independenta de factorii politici si este obligata mereu sa demonstreze datele publicate. Si in trimestru doi din 2017 economia romaneasca a accelerat , inregistrand un avans de 5,9%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016.I.O.