Cum a ajuns economia Romaniei sub cea din Vanuatu si ce e de facut

1. Domnia Legii

2. Statul minimal

3. Eliminarea birocratiei

4. Libertatea comertului

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Ziare.

com

In acest clasament, Romania este un loc peste Uruguay, dar sub Vanuatu. Despre Vanuatu nu stim foarte multe, decat poate ca in 2017, presedintele Parlamentului, fiind acuzat de coruptie, a profitat de plecarea presedintelui in afara tarii pentru a-si da singur un decret de gratiere. Faptul ca suntem depasiti cu un loc de aceasta tara cred ca spune deja prea multe despre libertatea economica din Romania.In Europa, dintr-un total de 44 de state, Romania se afla pe locul 19, fiind depasita de state precum Macedonia, Cehia, Lituania, dar peste tari precum Armenia, Bulgaria, Kosovo, Turcia sau Belgia.Realitatea istorica ne arata ca in majoritatea timpului, in majoritatea statelor de pe glob, individului i-a lipsit libertatea economica, ceea ce l-a condamnat la saracie.In principiu, libertatea economica se bazeaza pe doi piloni fundamentali: dreptul la munca si la proprietate si existenta unui stat de drept puternic care sa asigure drepturi si libertati egale pentru toti actorii economici, fie ca sunt persoane sau companii.Intr-o economie libera, individul are dreptul de a munci unde si cum doreste si de a dispune cum doreste de banii sau de proprietatile pe care le detine.Nu poate exista libertate economica daca Statul este cel care se implica in deciziile unui individ sau ale unei companii. Tocmai de aceea, economiile planificate conduse de administratii comuniste sau socialiste sunt cele mai sarace din istorie. De altfel, chiar in acest index, pe ultimele locuri gasim tari precum Coreea de Nord, Cuba si Venezuela.Fata de penultimul index al libertatii economice, scorul Romaniei a scazut cu 0.3 puncte, in special din cauza deteriorarii integritatii guvernamentale si a drepturilor asupra proprietatii. Scaderea vine in conditiile in care in aceasta perioada au fost imbunatatiti indicatorii privind libertatea muncii.Intrebarea pentru noi in acest moment este cum vom reusi sa imbunatatim indicatorii libertatii economice, pentru a ridica astfel gradul de prosperitate si de libertate in Romania. Voi incerca mai jos cateva raspunsuri.Clasa politica, societatea civila si, daca doriti, "strada" au impreuna obligatia de a proteja castigurile de pana acum din sistemul judiciar. Trebuie sa intarim institutiile care lupta cu flagelul coruptiei, atat prin mentinerea unui cadru legal, cat si a instrumentelor necesare pentru a fi independenti.Doar o Justitie independenta poate fi garantul unei economii libere. In absenta Justitiei independente, orice actor, fie individ sau companie, poate fi oricand subiectul unei nedreptati juridice, fie din partea Statului, fie din partea unui alt competitor care "cumpara" bunavointa unui judecator.In aceasta sectiune avem de intarit trei zone distincte, care insa sunt fundamentale: dreptul la proprietate, integritatea guvernamentala si eficienta judiciara.Avem un numar mult prea mare de bugetari, iar majoritatea politicienilor se gandesc aproape exclusiv la solutii prin care numarul si salariile acestora sa creasca, iar acest lucru este posibil doar daca se iau bani de la investitii, de la scoli, de la spitale si de la pensiile celor care cotizeaza astazi.Drumul obligatoriu pe care trebuie sa il parcurgem este acela de a renunta treptat, in mod natural, la cel putin o treime din angajatii care lucreaza astazi in zona birocratica. Este de neinteles de ce administratiile din ultimele decenii au crescut constant numarul angajatilor de la stat, desi Romania intra in plina epoca de tehnologizare.O alta chestiune ingrijoratoare este data de deficitul urias cu care administratiile au ajuns sa guverneze in ultimii ani. Deficitele de aproape 3% din PIB din ultimii ani au avut loc in perioade de crestere economica fara precedent. In loc sa folosim acesti ani pentru dezvoltare, aruncam tot plusul in consum, ba chiar ne mai si imprumutam, ceea ce ne face vulnerabili in fata crizelor viitoare.Intr-o viitoare criza, singura solutie a Guvernului va fi sa creasca si mai mult birurile pentru cetateni si pentru companii, ceea ce va afecta negativ libertatea acestora.Aceasta reprezinta in prezent singurul element atractiv pentru investitiile straine, in conditiile in care ne lipsesc predictibilitatea fiscala, un sistem educational performant si o infrastructura dezvoltata.Prima drama prin care trece orice potential antreprenor este chiar infiintarea unei firme. Birocratia este in continuare principala apasare pentru companiile mici si mijlocii. Libertatea de a deschide si de a dezvolta o afacere este in continuare afectata de un numar urias de taxe, dublat de instabilitate si nesiguranta.Instabilitatea fiscala afecteaza nu doar companiile, ci si micii intreprinzatori sau profesiile liberale - vedeti ce se intampla in aceste zile cu celebra declaratie 600.O alta problema este data de un Cod al Muncii neperformant care, in loc sa sustina dezvoltarea, impiedica libertatea muncii.Schimburile comerciale sunt fundamentale in economia nationala. Conform datelor oficiale oferite de statul roman, 84% din PIB este dat de exporturi si de importuri. Statutul de membru al Uniunii Europene ne ofera oportunitati pe care Romania nu le-a mai avut niciodata in istorie.Tocmai de aceea, in ultimii ani, economia a crescut enorm datorita investitiilor straine. Astazi,i. Tarile mai putin dezvoltate sau in curs de dezvoltare nu pot creste decat daca exista investitii straine si know-how adus de companii.Avem insa si aici o problema: discursul indreptat impotriva investitorilor straini in general si a multinationalelor in special a facut ca numeroase investitii straine sa ocoleasca Romania in acest an. Companiile care urmau sa vina aici sa investeasca pe termen lung si cu marje mici de profit au amanat aceasta decizie, pentru a se asigura mai intai ca Romania nu o ia pe calea Turciei, de exemplu.O mentiune aparte merita sectorul bancar. Aici avem o competitie reala, in special datorita bancilor straine care domina puternic sectorul bancar romanesc. Cu toate acestea, chiar si aici exista interventii nesanatoase din partea Statului, precum "legea darii in plata", o initiativa anti-liberala care pune presiune si mai mult pe sistemul bancar.O veste buna este insa scaderea numarului creditelor neperformante, iar asta inseamna ca pe termen mediu si lung, sistemul bancar va fi un puternic finantator al dezvoltarii economice. Ca element negativ, aici avem inclusiv declaratiile fostului premier Tudose, primul prim-ministru din Europa secolului XXI fara un card bancar.Pe termen mediu si lung, singurul dusman la adresa libertatii economice in Romania ramane Statul. Politici precum cresterea salariului minim fara nicio legatura cu competitivitatea sau interventionismul absurd cu care ne-a obisnuit pana acum pot degrada libertatea economica. In schimb, acelasi Guvern poate veni si cu politici pozitive, precum debirocratizarea, scaderea taxelor, privatizarea unor companii de stat, liberalizarea sistemelor de educatie si de sanatate. La toate acestea adaugati coruptia si modul in care Guvernul se va raporta la aceasta.