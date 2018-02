Am avut cea mare crestere economica din ultimii 9 ani, dar si cele mai mari scumpiri din 2013 incoace - date INS

Cea mai mare crestere economica din ultimii 9 ani

Astfel, rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Trendul s-a mentinut ascendent, dupa ce, in decembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,32%, in crestere fata de noiembrie, cand a fost 3,23%, si fata de octombrie, cand a fost de 2,63%.Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.Potrivit sursei citate, fata de luna decembrie 2017, preturile au urcat cu 0,78%, in ianuarie 2018, in conditiile in care marfurile alimentare au fost mai scumpe cu 0,64%, cele nealimentare cu 1,08%, iar serviciile cu 0,32%. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,2% in 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, si Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria ajustata sezonier. Fata de trimestrul anterior, economia Romaniei a crescut in ultimul trimestru din 2017 cu 0,6%, serie ajustata sezonier.INS a anuntat si o serie de revizuiri."Rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 102% la 101,7%. Rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,6% la 102,4%", se arata in comunicat.In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. In 2015, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.Economia a primit mai multi stimuli salariali si fiscali din partea guvernului in ultimii doi ani. Masurile au stimulat consumul si cresterea economica, insa au generat dezechilibre externe importante, avertizeaza analistii.Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).