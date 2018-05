Evolutii economice ingrijoratoare pe primul trimestru 2018: Asteptam o incetinire a cresterii, dar nu atat de brusca. In continuare, pericolul major este agricultura

Suntem singura tara unde nu a fost crestere economica in primul trimestru din acest an. Romania are cea mai slaba crestere trimestriala, zero.

Revolutia fiscala, principalul factor care a generat aceasta performanta dezamagitoare

Cresterea economica este clar ca va dezamagi anul acesta

Insa, comparatia cu perioada similara a anului 2017 nu este foarte importanta, mult mai importanta fiind comparatia cu trimestrul anterior, a declarat pentruIonut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef al Raiffeisen Bank.Si, daca ne uitam pe aceste date, Romania nu sta prost, ci foarte prost: suntem singura tara unde nu a fost crestere economica in primul trimestru din acest an."Era de anticipat sa vedem o incetinire, asta este destul de clar. Insa. A fost intr-adevar o incetinire foarte brusca a economiei. Daca ne uitam la rata trimestriala este stagnare. Rata anuala nu are foarte mare relevanta atat timp cat este de fapt efect de baza statistic. Ceea ce conteaza foarte mult este ca in trimestrul I economia a stagnat.Domnul Viorel Stefan a prezentat ca avem a cincea crestere economica din Europa. Pai sa ne uitam si la cresterea trimestriala, care este ultima. Depinde cum prezinti cifrele, dar cred ca mai relevanta este aceasta crestere trimestriala care arata ca economia nu a progresat, ci a stagnat", ne-a declarat Ionut Dumitru.Cresterea de 4% fata de perioada similara a anului trecut se datoreaza faptului ca in trimestrele anterioare economia Romaniei a crescut. Dar avem mare nevoie de crestere in fiecare trimestru, spune presedintele Consiliului Fiscal. Pentru ca daca va exista stagnare in continuare, cresterea anuala se va duce si ea la zero."Cresterea aceasta de 4% e generata de asa numitul carryover effect. Faptul ca PIB-ul ramane la acelasi nivel din trimestrul anterior, conteaza practic baza de anul trecut, dar nu ma ajuta foarte mult sau nu imi da prea multa informatie. Pentru ca la un moment dat se epuizeaza si acest efect.Pentru ca la un moment dat daca ai stagnare mai multe trimestre, cresterea anuala se duce la zero. Inca beneficiem de faptul ca am avut trimestrele anterioare crestere si suntem inca relativ sus, desi stagnam. Iar cand ne raportam la aceeasi perioada a anului anetrior, aceasta crestere de 4% este de fapt generata de faptul ca in trimestrele anterioare am avut crestere, nu de faptul ca am avut crestere in trimestrul 1. In trimestrul 1 nu am avut nimic", a subliniat presedintele Consiliului Fiscal.In ceea ce priveste cauzele care au dus la aceasta stagnare a economiei ramanesti in primul trimestru din acest an fata de trimestrul anterior, Ionut Dumitru considera ca este vorba de doi factori."As spune ca sunt doua categorii de factori care au generat aceasta performanta dezamagitoare. Pe de o parte factori externi, care nu sunt cei mai importanti, dar sunt si ei relevanti, si anume ca economia europeana a incetinit. Daca va uitati pe datele la Eurostat o sa vedeti ca economia zonei euro, economia europeana in ansamblu, a incetinit in trimestrul 1 fata de trimestrul 4. Deci practic economia europeana incetinind, a avut un efect negativ si asupra noastra. In special as spune ca economia Germaniei are o relevanta mare pentru noi, care a incetinit de la 0,6% rata trimestriala in trimestrul 4 la 0,3%. Deci o incetinire vizibila.In acelasi timp, insa, asa cum spuneam mai devreme, Romania are cea mai proasta performanta trimestriala, ceea ce inseamna, daca ne uitam la celelalte state din jurul nostru, la ele nu s-a materializat aceasta incetinire, ceea ce imi arata ca cel mai probabil sunt factori locali care au actionat", a precizat Ionut Dumitru.Asadar, principala cauza care a dus la stagnarea economiei Romaniei este "revolutia fiscala" care a generat un sentiment de neincredere la nivelul tuturor romanilor, spune presedintele Consiliului Fiscal.Pe finalul anului trecut am avut o deteriorare semnificativa a sentimentului consumatorului pe fondul revolutiei fiscale.pentru ca nu stiau cat va fi netul dupa aceasta revolutie fiscala si era de anticipat sa vedem o incetinire a economiei.Daca va uitati la sentimentul consumatorului, el s-a deteriorat pe final de an 2017 si la inceputul anului acesta, iar lucrul acesta s-a reflectat negativ la nivelul vanzarilor cu amanuntul. Daca va uitati pe cifrele de vanzari cu amanuntul ele au incetinit vizibil pe primul trimestru, ceea ce imi arata ca a incetinit puternic consumul pe fondul acestei neincrederi create de revolutia fiscala in primul rand", ne-a mai spus Ionut Dumitru.Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef al Raiffeisen Bank, considera ca la finalul anului cresterea economica va fi in jur de 4% si afirma ca estimarile Comisiei Nationale de Prognoza, de 6,1% , par in afara realitatii."Noi anticipam ca vom inchide anul cu o crestere de 5%. Aceasta este prognoza oficiala la banca, dar cel mai probabil o vom ajusta in jos. Momentan mai asteptam putin. Toata lumea cred ca va revizui in jos prognozele, dar inainte trebuie sa vedem si datele detaliate, pe sectoare, sa intelegem mai bine dinamica economiei.In orice caz, 5% pare in momentul de fata destul de mult, iar 6,1% cat are oficial guvernul prin Comisia Nationala de Prognoza pare in afara realitatii., era cumva clar ca va fi incetinire, insa a fost mai brusca decat s-au asteptat analistii", ne-a precizat Ionut Dumitru.Presedintele Consiliului Fiscal a subliniat ca un rol foarte mare in cresterea economica a Romaniei il joaca si agricultura. Si, afirma el, in momentul de fata datele care vin din aceasta directie nu sunt prea bune."E un pericol major, dat de agricultura, care momentan nu are impact. Agricultura in trimestrele 3 si 4 are o contributie mare. Dar la cum arata pana acum, s-ar putea sa avem un impact negativ puternic din partea agriculturii. Dupa ce am avut 2 ani la rand de agricultura buna, anul acesta premisele de la care plecam sunt slabe, cu temperaturi foarte mari din aprilie, seceta prelungita, probleme de rasarire a culturilor de primavara, deficit de precipitatii", a conchis Ionut Dumitru.