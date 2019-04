INS a confirmat cresterea de 4,1% a economiei romanesti anul trecut

Ziare.

In februarie, INS a publicat primele date provizorii referitoare la avansul de 4,1% al economiei romanesti anul trecut, iar acum le-a confirmat.In ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul III 2018, Produsul intern brut a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,9%. Fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4% pe seria ajustata sezonier.Produsul intern brut estimat pentru anul 2018 a fost de 944,22 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 4,1% fata de anul 2017. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2018 a fost de 285,596 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 4,1 fata de trimestrul IV 2017, potrivit INS.In anul 2018, dinamica PIB si a valorii adaugate brute nu s-a modificat in varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1), nefiind inregistrate diferente importante pe ramuri de activitate.Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari ale contributiei la cresterea PIB in anul 2018, intre cele doua estimari, a inregistrat consumul final al administratiilor publice, de la +0,6% la +0,3%, ca urmare a reducerii volumului sau de la 103,8% la 101,8%.In 30 ianuarie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a pastrat, in prognoza publicata, estimarea privind un avans de 5,5% al Produsului Intern Brut (PIB) pentru acest an, pana la 1022,5 miliarde de lei, dar si avansul de 4,5% al economiei in 2018.