Lagarde (FMI): SUA si China ar putea declansa un razboi comercial cu consecinte importante asupra economiei mondiale

Ritmul de crestere al economiei mondiale este la cel mai ridicat nivel din 2011 dar s-a aplatizat, mai putine tari participand la expansiune, a afirmat Lagarde, intr-un discurs inaintea adunarilor anuale ale Fondului Monetar International si Bancii Mondiale, care va avea loc in Indonezia in perioada 8-14 octombrie, transmite Reuters."In iulie, estimam o crestere economica de 3,9% pentru 2018 si 2019. De atunci,, asa cum veti vedea in prognozele noastre actualizate ce vor fi publicate saptamana viitoare", a spus oficialul FMI fara a furniza cifre."O problema cheie o reprezinta actualele bariere comerciale, care afecteaza nu doar comertul ci si investitiile si productia industriala, deoarece incertitudinile continua sa creasca", a adaugat Christine Lagarde.In timp ce. "Si China arata semne de moderare a cresterii, o tendinta care va fi exacerbata de disputa sa comerciala cu Statele Unite", a avertizat directorul general al FMI.In ultimele saptamani, SUA si China, primele doua economii ale lumii, s-au amenintat reciproc cu impunerea unor tarife vamale in valoare de zeci de miliarde de dolari, ceea ce a dat nastere la ingrijorari caRazboiul comercial, alaturi de ratele mai ridicate ale dobanzilor si aprecierea dolarului incep sa afecteze unele piete emergente. "Sa fie clar, nu vedem pana acum semne de contagiune extinsa dar stim cat de rapid pot avea loc schimbari. Daca actuala disputa comerciala se va escalada si mai mult, ar putea provoca", a apreciat oficialul FMI.