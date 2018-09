Mituri, miracole si mentalitati de dezvoltare

Cheia progresului

cheia dezvoltarii

Ce va propun

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Ziare.

com

Recunosc, sunt un tehnocrat, unul autentic si nu politic, unul cu o pregatire completa in academii economice din toata lumea si nu academii de informatii din padurile din partea de Nord a Bucurestiului, si unul care isi doreste sa-si ajute tara, nu sa profite de diverse situatii.Nu pot face politica, deocamdata... nu cum se face acum. Sunt total impotriva politicii facute in ultimii 30 de ani de asa-zisele mari partide politice, dar nici nu sunt un fan al partidelor emergente, care isi construiesc platformele strict pe dezgustul cetatenilor pentru tot ceea ce au patimit de pe urma celor care s-au perindat pe circuitele puterii si huzurului.Emergenta unei noi miscari, fie ea intitulata si partid, nu este un lucru greu de infaptuit, atata timp cat la noi in tara sunt nenumarate nevoi si foarte multe lacune in dezvoltarea armonioasa, mai ales din punct de vedere economic si social.Romania nu are nevoie de lupte care nu sunt ale cetatenilor, de imbogatiti in functii publice si de aparate de propaganda televizata care nu au pe prompter agenda populatiei.Abordarea dogmatica a economiei, bazata pe niste curente depasite si obosite, in care reformele, strategiile si planurile au orientare dihotomica, stanga - dreapta, profit - pierdere, crestere - scadere, nu mai e de actualitate.Ideea de a urma cu obstinenta un model sau altul doar pentru simplul motiv ca undeva aiurea functioneaza nu mai incanta decat pe visatori.Nici abordarea de turma, la foc mic, ascunsi la adapostul unor aliante birocratice si obtuze, nu este un caz fericit.Atunci ce? Ei bine,In acest climat, aderarea la organizatiile internationale, cooperarea cu alte tari si iesirea pe piata globala sunt demersuri care urmaresc in mod firesc indeplinirea unor obiective stabilite la nivel national, realizarea unor eforturi eficiente si obtinerea de rezultate in mod concret. Fortarea lucrurilor, a fi ceea ce nu esti si fuga dupa naluci sunt tinte false care nu aduc beneficii structurale, ci numai conjuncturale, eventual.Pentru a intelege mai bine care este diferenta dintre economia reala si cea politica, dintre dezvoltare si supravietuire si dintre potential si realizat in dezvoltarea economica, este nevoie de o intelegere elementara a ceea ce se intampla pe glob din punct de vedere al cresterii economice, bunastarii materiale si perspectivelor de dezvoltare.La baza progresului economic sta productivitatea, a produce mai mult, mai bine, mai inteligent, la o calitate superioara si in conditii de competitivitate., iar consecinta fireasca este cresterea nivelului de trai, a bunastarii materiale si a calitatii vietii.: creste economia creste si datoria/deficitul, iar cand economia scade, platim datoria, daca putem.Cu alte cuvinte, este devastator sa te faci ca nu pricepi ca o crestere artificiala a veniturilor populatiei, bazata pe o crestere economica nesustenabila fundamentata pe consum si eliminarea alocarilor pentru investitii, genereazaNe amintim cu totii decizia de taiere a salariilor in sectorul bugetar, ca incercare de stabilizare macroeconomica de dupa criza din 2008.in ceea ce priveste deciziile cu impact economic si social luate de politicieni cu functii cheie in actul de conducere a tarii.Daca specialistii in domeniu nu au la dispozitie platourile de televiziune folosite de reprezentanti efemeri ai Puterii pentru contorsionarea mesajului de formare toxica a opiniei publice, este recomandabil sa se foloseasca orice mijloc de informare care duce mesajul nealterat, argumentat si complet, direct la cetateni.Romania are suficiente resurse sa intre pe fagasul normal, sa incepem o perioada de constructie fara precedent, in care definirea clara a unorprioritare si elaborarea unorde actiune detaliate sa fie dublate de eforturi serioase, detotal si deIn momentul de fata, in haosul creat, pare coplesitor sa te apuci sa desfaci toate itele si incurcaturile administrative, sa cureti un cadru legal incalcit si tentacular si sa creezi un mediu de reforma coerent.E greu, dar se poate; este nevoie de un mesaj ferm, un plan bine fundamentat si expunere totala in fata cetatenilor. Prin aceasta abordare este necesar sa se obtinape o directie de dezvoltare, un plan de actiune detaliat si obiective clar stabilite.De acolo incepe constructia, iar pe masura ce se avanseaza, toate fortele implicate si populatia incep sa inteleaga drumul care trebuie urmat, vor gasi suficiente argumente pentru o angajare totala la efortul comun si vor contribui la consolidarea unei dezvoltari economice sustenabile.Dupa un parcurs consistent, robust si eficient, la un moment dat motorul economiei se va porni, spirala autodezvoltarii se va pune in functiune, iar rezultatele vor fi consecinta directa a muncii depuse.In acest context, este bine sa se inteleaga necesitatea mutarii accentului de pe rolul partidelor politice in economie, al liderilor providentiali si mult trambitatelor institutii de forta cu tot cu asa-zisul, si: academie, universitati, mediu de afaceri, institute de cercetare, comunitati locale si altele.Aici estesi trebuie sa ne hotaram daca vrem o Romanie dominata de politica, televizor si conspiratii fanteziste cu institutii de forta sau ne dorim o tara in care angrenajul economiei sa toarca robust, un sistem de educatie performant, o infrastructura puternica, fabrici productive si oameni platiti corect pentru performanta realizata.In acest sens, va propun o serie de prezentari pe intelesul tuturor despre cazuri concrete, proiecte in care am fost implicat si programe la care am participat, in diverse tari din lume.Vom face incursiuni in zonele social-economice, politice, administrative si de afaceri, in ideea de a aduce cititorului informatii direct de la sursa, realitati traite si simtite.Printre principalele exemple vor fi Coreea de Sud, Japonia, Statele Unite, Italia, Finlanda, Norvegia si altele, iar nu in ultimul rand, Uniunea Europeana in ansamblu.Toate aceste analize vor fi relationate cu situatia din Romania, vor fi discutate partile bune, dar si aspectele negative, ce e bun de luat in considerare pentru noi si ce trebuie evitat.Obiectivul este ca, pe langa buna informare a publicului, cazurile analizate sa genereze si o platforma de dezbatere in care citititorii se pot implica direct. Asadar, in prima analiza, ce va urma, vom studia in mai multe prezentari cazul Coreei de Sud.