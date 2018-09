Paradoxul romanesc: Riscul de faliment e mai mare decat acum zece ani, desi economia a crescut

Ziare.

"Aceasta (polarizarea veniturilor - n.red.) explica si, cred, ca n-am statistici, dar nu l-am gasit in nicio carte de economie: atunci, si Romania a crescut, in ultimii zece ani, cu 27%, in general,, cu alte cuvinte, firmele ar trebui sa capteze aceasta crestere, sa investeasca, sa aiba profituri mai mari, sa arate mai bine, dar", sustine Iancu Guda, Services Director al Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari din Romania (AAFBR).Mai exact, mediana Altman-Z score aplicata tuturor companiilor active din Romania era in 2007 de 2,52, iar anul trecut era de 1,89, potrivit analizei lui Guda. Mediana Altman-Z score este un celebru model economic, un, care arata- un nivel de sub, unul intre 1,8 si 3 un risc mediu, iar peste 3 un risc mic.Cel mai ridicat nivel al medianei Z-score pentru companiile din Romania, in ultimii zece ani, respectiv, de 2,65, urmat de cel din 2007, de 2,52, si de cel din 2009, de 2,43.In schimb, aceasta mediana indica faptul ca, cand nivelul a fost de 1,79. Iar acest nivel redus a fost consemnat dupa cinci ani consecutivi de scadere. In 2009, mediana Z-score a companiilor din tara noastra era de 2,43, in 2010 de 2,23, in 2011 de 1,91, in 2012 de 1,85, iar in 2013 de 1,82.De trei ani, mediana Z-score a companiilor locale si-a reluat cresterea, respectiv au inceput sa aiba mai putine riscuri sau mai multe sanse de a-si plati datoriile - nivelul fiind de 1,83 in 2015, de 1,84 in 2016 si de 1,89, anul trecut. Numai ca aceasta revenire se face intr-un ritm mai lent, de 0,01-0,05 fata de ritmul de scadere, de -0,03-0,32.. Mediana Z-score a atins cel mai ridicat nivel in 2008, de 2,65, inainte sa ne loveasca criza financiara. In ultimii cinci ani, ramanem la 1,8-1,9. Deci, suntem la granita intre risc mare si risc peste medie, desi crestem foarte mult ca PIB. Nu se vede, pentru ca firmele mici care reprezinta marea masa a firmelor active in Romania nu au reusit sa capteze aceasta crestere economica", subliniaza Guda.Primele 1.000 de companii din Romania din totalul de aproximativ 500.000 de companii genereaza jumatate din veniturile totale cumulate ale businessurilor locale, potrivit analizei Coface Romania. In plus, companiile cu cifra de afaceri de peste un milion de euro au ajuns sa reprezinte, la finele anului trecut, 86% din veniturile generate de toate companiile din Romania, o pondere in crestere de la 74%, la finele anului 2008., cu venituri de peste 1 milion de euro. Ceea ce ne ingrijoreaza este dimensiunea lor, ca numar,, au pierdut din competitivitate, din performanta, relativ la companiile mari, in favoarea, in special, a firmelor multinationale, care tin economia. Mai sunt puse la colt, mai sunt atacate, dar companiile mari platesc taxele, angajeaza oamenii si tin economia, ca dimensiune si competitivitate", a mai spus Guda.In plus, mediana Z-score arata ca, la finele anului trecut, firmele cu afaceri de pana la 100.000 de euro se confruntau cu riscul cel mai ridicat de faliment, in conditiile in care au inregistrat un nivel de 0,98. In acelasi timp, cele cu business de 100.000-500.000 de euro se confruntau cu un risc de 1,6, cele de 0,5-1 milioane de euro erau la 1,95, iar cele de 1-5 milioane de euro la 1,82.Pastrand tendinta, riscurile scad pe masura ce businessul companiilor creste. Cele de 5-10 milioane de euro au obtinut un scor de 2,8, iar cele de 10-50 de milioane de euro unul de 2,6. In plus, companiile mari nu aveau niciun risc, la finele anului trecut: cele de 50-100 de milioane de euro au inregistrat un scor de 3,1, iar cele de peste 100 de milioane de euro unul de 3,9.De astfel, Presedintele AAFBR a subliniat ca sunt foarte putine companiile cu risc redus in Romania.