Ritmul de crestere economica in UE si SUA a scazut in 2018. Cele mai mari reduceri in UK si Franta

Tendinta ameninta sa afecteze cresterea globala, la care regiunea a contribuit anterior, potrivit Bloomberg.Cresterea monedei euro, cu 11% fata de dolar in ultimul an, a pus presiune pe unele companii din zona.Si datele primului trimestru din Statele Unite au aratat progrese mai slabe in cea mai mare economie din lume. Totusi, cresterea anualizata de 2,3% a depasit estimarile economistilor, care se opreau la 2%.In Franta, cresterea PIB s-a redus la 0,3% in T1 din 2018, adica la mai putin de jumatate din ritmul din T4 al anului 2017, iar economia britanica are cel mai slab rezultat din 2012.Vestile au fost mai bune in Spania si Germania, unde cresterea si-a mentinut ritmul, la 0,7%, respectiv 0,6%. Germania, cea mai mare economie din Europa, a inregistrat o noua scadere a ratei somajului.Oficialii europeni, insa, raman increzatori: "Nu vedem nicio schimbare in abordarea noastra generala si credem ca redresarea in interiorul Europei si mai ales in zona euro este puternica, solida si robusta, adica durabila", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru politice economice si monetare al Uniunii Europene, citat de Bloomberg.Citeste mai departe despre Ritmul de crestere al economiilor UE si SUA a scazut in T1. Cele mai mari reduceri din Europa au fost in Franta si Marea Britanie pe Curs de Guvernare