Romania e singura tara din regiune in care cresterea economica determina scumpirea monedei nationale

Cresterea economica in ECE "se mentine puternica" in Trimestrul 1 din 2018, desi ritmul pare sa fi incetinit. Dar, in Romania, pretul este deprecierea si scumpirea monedei nationale, pe fondul deteriorarii echilibrelor, potrivit mai multor rapoarte consultate de cursdeguvernare.ro.Spre deosebire de economiile din regiune, unde "inflatia s-a imblanzit", la noi s-a amplificat (4,7% an/an in februarie), observa Capital Economics, intr-o analiza publicata luni.De asemenea, Cehia, Ungaria si Croatia vor inregistra excedente de cont curent (+0,9%, +2,4% si +2,6%), in vreme ce Romania ar putea inregistra cea mai mare rata din ECE a deficitului de cont curent in 2018, dupa cel al Serbiei (- 4,1% din PIB, fata de -5,3% in Serbia).In aceeeasi ordine de idei, deficitul de cont curent al Poloniei va fi minor (-0,3%), spun estimarile Erste Group Research (EGR), publicate tot luni."Scenariul macroeconomic central" al Bancii Transilvania propune estimari ale deficitului de cont curent in urmatorii trei ani de -3,9%, -4,2% si -4,3% in 2020.In consecinta, cu exceptia Romaniei, in celelalte tari ECE bancile centrale "nu par sa se grabeasca sa majoreze dobanzile de politica monetara", potrivit analizei capital Economics.