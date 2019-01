Romania in 2019 - va mai dudui economia sau nu?

Ce va insemna pentru cetateni scaderea cresterii economice?

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in ceea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

La nivel macro,Provocarea acestui an, in economia Romaniei, va fi o franare a cresterii economice sau o aterizare fortata provocata de noile masuri luate de Guvern!Anul trecut vorbeam de ocresterile fiind mai mici, in special din cauza scaderii consumului. In 2018, probabil cresterea economica va atinge 4%, iar pentru 2019 prognoza lansata in toamna anului trecut era de 3,4% (FMI) si 3,5% (UniCredit), aceste estimari fiind facute inainte de noile taxe introduse in economie., impactul in economie fiind unul foarte important. Sigur, nu pot lua in considerare estimarile Comisiei Nationale de Pognoza (peste 5% pentru 2018!) sau ale Guvernului care a facut bugetul pe 2018 cu o crestere de 5,5%!Anul 2019 ne poate aduce o recesiune tehnica, adica doua trimestre consecutive de scadere economica. Daca pana acum vedeam acest lucru spre inceput de 2020, cred ca este mai realist sa se intample in a doua jumatate a lui 2019. Se poate, insa, ca politicul sa primeze economicului! Anul acesta si 2020 sunt ani de alegeri, cu cate doua runde de alegeri. Sigur, partidul aflat acum la guvernare nu doreste ca in timpul conducerii sale sa apara o recesiune sau o criza economica, de aici si noile masuri pentru a mai strange cateva miliarde de euro. Ce vreau sa spun este ca politicul va incerca sa amane cat mai mult o recesiune tehnica de la final de 2019, inceput de 2020, asa cum au facut in 2009.Suntem o economie deschisa si dependenta de fluxurile de investitii straine si de comertul extern, in special cu UE. O crestere in zona UE sub prognoze ar aduce si in Romania un efect negativ. Mai mult, banii ieftini ai Bancii Centrale Europene s-au terminat, astfel ca dobanzile la euro vor incepe sa creasca, aviz celor imprumutati pe euro, veti iesi din zona de dobanzi negative!In primul rand companiile, fie ele de stat sau private, nu se vor mai dezvolta deci nu vor mai face angajari, iar maririle de salarii vor fi punctuale. Guvernul va incasa mai putin din taxe si impozite, astfel ca si salariile aparatului bugetar vor fi afectate - probabil ati vazut ordonanta care le plafoneaza in 2019 la nivelul din 2018. Despre investitii ale statului nu cred ca avem ce discuta.Noile taxe anuntate de Ministerul Finantelor vor avea un efect de levier, nicidecum efectul dorit de a mai acoperi cateva miliarde de euro la buget. Daca va amintiti in 2010, majorarea de TVA s-a dovedit o masura gresita, incasarile nefiind cele sperate, ci mai degraba au condus la o ingreunare a revenirii economiei.Taxa pe banci este legata de ROBOR si calculata la nivelul activelor, adica al creditelor acordate si al titlurilor cumparate de la Ministerul Finantelor - este redundant sa mentionez faptul ca modul de calcul nu respecta nici o lege economica, ci este de un populism dus la extrem, pentru care si Viktor Orban ar fi invidios.Efectul direct, coroborat si cu limitarea gradelor de indatorare, va fi o incetinire a creditarii in economie, chiar a finantarii Ministerului de Finante. Cum va afecta economia? Simplu! Creditarea reprezinta aproximativ 25% din PIB, iar o incetinire va insemna mai putine credite acordate adica mai putine investitii noi ale companiilor si ajungem din nou la ceea ce spuneam mai sus - mai putine job-uri noi, mai putine salarii marite. Scaderea creditarii persoanelor fizice va afecta direct piata imobiliara si consumul - si aici Guvernul pierde din taxe si impozite.Este posibil ca Guvernul sa ajunga in situatia in care bancile sa nu mai cumpere titlurile (datoria) lansate, ceea ce inseamna ca exista riscul ca datoria sa fie detinuta de banci straine, ceea ce ar mari dependenta de fluxurile externe. Sigur, nu este de dorit ca aceste fluxuri de bani sa intre dinspre est, mai exact dinspre bancile din Federatia Rusa, desigur la un cost mai mare. Din nou, statul (adica noi, cetatenii) pierde.Inflatia va da din nou batai de cap populatiei. Este asteptat un nivel mediu de 4%, iar anul a inceput cu scumpiri la carburanti, electricitate si tigari, prin prisma cresterii accizelor. Cunoastem deja ca orice scumpire de carburanti antreneaza scumpiri in lant.Leul probabil se va deprecia, nu este exclus sa vedem un euro la 4,7 lei in conditiile in care intrarile de valuta in tara vor fi mai mici, iar inflatia inca persista.Bursa din Statele Unite a deschis in scadere, la Bucuresti inca nu s-a recuperat total socul anuntului facut de Eugen Teodorovici - am vazut cu totii cat de mare este influenta politica (neinspirata) in cotatiile bursei de valori! Este foarte important de urmarit ce se va intampla cu bursele din State si din Europa, cum vor converge acestea, cresc cele din Europa sau scad cele din State?Ca o concluzie, in 2019 vom experimenta o economie mai putin expansiva. Vom vedea primele semne ca economia nu se mai misca asa cum o facea in trecut, iar sistemul bancar va avea parte de fuziuni sau iesiri din piata - in fond bancile din esalonul doi si trei (cote de piata sub 5% si sub 1%) sunt greu de mentinut cu o taxa care le va taia nu doar tot profitul (daca exista), ci si o buna parte din capital. In loc de investitii care genereaza locuri de munca si valoare adaugata, Guvernul a ales sa vina cu taxe care vor contracta economia.