Standard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datorii

"Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020, insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul PIB se va diminua spre 3%-3,5% si posibil chiar mai jos, pe masura ce impulsul fiscal, cresterea salariilor si cererea externa se vor reduce.Momentul in care va avea loc inversarea ciclului economic este dificil de prognozat, insa", semnaleaza reprezentantii S&P.Acestia subliniaza ca una dintre presupunerile lor de baza este ca"De aceea, preconizam in ceea ce priveste contributia neta la cresterea PIB de pe urma masurilor fiscale ca aceasta sa fie doar una modest pozitiva in 2020 si practic zero in 2021", mai spun reprezentantii agentiei de rating.S&P mai atrage atentia ca politica economica s-a stabilizat dupa revizuirea de catre Guvern a Ordonantei 114, in ceea ce priveste o serie de taxe sectoriale, inclusiv o taxa pe activele din sectorul financiar, care in forma sa initiala ar fi avut consecinte negative pentru eficienta politicii monetare, dar, cu toate acestea,"Estimam ca deficitul fiscal al Romaniei va ramane la aproximativ 3% din PIB in 2019 pe fondul cresterii solide a PIB-ului, a posibilitatii unor noi dividende din partea companiilor de stat si a unor noi taieri ale bugetelor de investitii.Cu toate acestea,O alta provocare structurala este nivelul redus al colectarii taxelor in Romania, care este posibil sa persiste, in pofida actiunilor Guvernului in domeniul colectarii TVA", avertizeaza agentia.Potrivit acesteia, tinand cont de alegerile ce urmeaza, deficitul bugetar se va majora usor in 2020, spre 3,4% din PIB."Romania se pregateste de alegeri prezidentiale in 2019 si de alegeri locale si parlamentare in 2020. Avand in vedere acest lucru, ne asteptam ca deficitul guvernamental sa se majoreze usor la 3,4% din PIB in 2020. Credem ca", considera analistii S&P.Ei mentioneaza ca majorarea deficitului la 3,4% din PIB in 2020 va trebui rezolvata de viitorul Guvern.In plus,In cele din urma, ajustarea fiscala ar putea conduce la reducerea consumului guvernamental si la diminuarea cresterii economice", mai noteaza S&P.Agentia de rating semnaleaza ca deficitul de cont curent ar putea ramane ridicat pana in 2022, pe masura ce consumul guvernamental si cererea interna vor duce la importuri mai mari. Impreuna cu incetinirea exporturilor, aceasta va face ca deficitele sa depaseasca 5% din PIB in perioada 2020-2021."Observam ca(...)Din acest motiv ne asteptam ca datoria externa a Romaniei sa continue sa creasca", atrag atentia reprezentantii agentiei.