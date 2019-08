Tarile est-europene se apropie de media UE - raport al Bancii Centrale a Germaniei care priveste si Romania

Prognoze

Statele est-europene s-au apropiat economic de celelalte tari ale Uniunii Europene. Datorita cresterii puternice din ultima perioada, s-a micsorat semnificativ diferenta de salarii fata de media UE. Raportul a fost publicat in august de Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank).In 2018, Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor in grupul statelor est-europene ajunsese la 46 de procente din media UE. In 2013 acesta era de 41 la suta.Banca Centrala a Germaniei a integrat in acest grup 11 tari: statele din zona euro - Slovenia, Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, dar si Polonia, Cehia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Croatia.In ultimii cinci ani,. Este urmata de Letonia si Lituania. Cresteri ceva mai mici au fost inregistrate in Ungaria, Croatia, Polonia si in Slovacia.In toate aceste tari, datoria publica a scazut in raport cu performanta economica. Si datoria externa neta a scazut in raport cu PIB-ul in aproape toate aceste tari.Unul dintre motivele principale ale apropierii de media UE, din punct de vedere economic, a fost, spune Banca Centrala a Germaniei, integrarea tot mai puternica a statelor pe piata comuna europeana si mondiala. Dar pentru o evolutie in continuare ascendenta este esential ca institutiile acestor tari sa devina din ce in ce mai performante.Banca Centrala a Germaniei a vorbit despre intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei.Prognoza Bundesbank e mai putin optimista in ceea ce priveste Germania. O recesiune nu este exclusa. "Conjunctura economica ramane si in vara anului 2019 fara vlaga", se spune in raportul bancii. "Economia ar putea scadea din nou usor".Deja din primavara, PIB-ul a scazut cu 0,1 puncte procentuale, dupa un start fulminant la inceput de an. Dupa doua trimestre de minus, economistii vorbesc despre recesiune.