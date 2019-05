Toate drumurile duc spre Vest: Timisoara sau Cluj-Napoca?

De ce sa ne mutam in Timisoara?

De ce sa ne mutam in Cluj-Napoca?

Ziare.

com

Investitorii straini si-au intreptat atentia catre orase precum Timisoara si Cluj Napoca, intuind oportunitatile substantiale ale acestor piete emergente. Cu un viitor promitator, cele doua centre devenite puncte de reper pentru sectoare economice diverse isi continua galopant ascensiunea.Circumstantele favorabile i-au facut pe multi sa se stabileasca in partea de Vest a Romaniei, atrasi fiind de nivelul ridicat de calificare pentru forta de munca, apropierea de mediile occidentale sau mentalitatea cosmopolita.Provocarile si dorinta de a performa in tot au creat o adevarata rivalitate intre orasele vestice, fiecare incercand sa obtina experiente inovatoare.Orasul de pe Bega se afla de ceva timp intr-o competitie cu orasul Cluj Napoca. Diversificarea si consolidarea unor structuri economice orientate catre cerintele pietelor europene l-au transformat in cel mai bun oras pentru afaceri din Romania.Principalele domenii de activitate din Timisoara sunt industria IT si productia de componente auto.Capitalul strain joaca un rol esential in transformarea orasului, dar infrastructura industriala este activ sustinuta si de cea educationala. Universitatea Politehnica este una dintre cele mai importante institutii tehnice de invatamant din partea de Sud-Est a Europei.Buna calificare a fortei de munca din regiunea de Vest este realizata in cadrul celor peste zece universitati existente in zona si intr-o retea extinsa a invatamantului tehnic.Unele dintre institutiile de invatamant au specializari cu predare in limba engleza sau germana, iar multilingvismul este raspandit in randurile populatiei.Autoritatile locale se concentreaza pe dezvoltarea si modernizarea orasului, multe dintre proiecte bazandu-se pe fondurile europene.Oportunitatile tin partea investitorilor straini si ale institutiilor timisorene, dar si din proximitatea fata de importante zone economice ale lumii.Traian Vuia este cel mai mare aeroport regional din interiorul triunghiului Budapesta-Bucuresti-Belgrad, din Timisoara zburandu-se rapid catre aproape 20 de destinatii europene.Nu in ultimul rand, zona este faimoasa si datorita gastronomiei, dar tinand cont de faptul ca populatia este tanara, atat localnicii cat si turistii comanda pizza in Timisoara Legaturile cu Europa Centrala, modernizarea si adaptarea la standardele europene au transformat si Clujul intr-un oras care nu inceteaza sa uimeasca. Potentialul sau deosebit este interesant nu numai pentru investitorii straini, dornici sa exploateze resursele locale, ci si pentru cei care vor sa lucreze la un nivel inalt.Este considerat Silicon Valley al Europei, deoarece in ultimii ani am asistat la o explozie a domeniului IT in Cluj. Aici si-au deschis filiale companii care gestioneaza clienti extrem de valorosi din zona europena premium.Forta de munca competenta, infrastructura, parcurile industriale, cladirile de birouri si proiectele de succes ale investitorilor fac din Cluj o zona buna pentru business.Perspectiva orasului este orientata catre cunoastere si cercetare, dat fiind faptul ca si Clujul este un important centru educational. Universitatea Babes-Bolyai a pus umarul la cresterea orasului, aceasta fiind considerata o mina de aur a comunitatii moderne.Clujul are cele mai bune facultati in toate domeniile, de la inginerie, medicina si robotica pana la stiinte politice, psihologie sau teatru. Inteligenta, educatia superioara au condus la atragerea unui timp de economie sustenabila.De asemenea, inovatia, implicarea comunitatii, investitiile straine si participarea autoritatilor locale au condus si ele la crearea unui mediu de viata calitativ.La fel ca si Timisoara, Clujul nu se opreste aici. Cele doua orase se afla in plina expansiune, multe dintre companiile multinationale de succes indreptandu-se catre Vestul Romaniei.Dezvoltarea regiunii este un obiectiv comun al oraselor vestice, ceea ce face si mai dificila alegerea intre aceste centre importante. Cu siguranta, oricare dintre cele doua zone promit foarte mult, asa ca rivalitatea nedeclarata dintre ele va continua sa dezvolte armonios aceasta parte a tarii.