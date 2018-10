Vesti proaste de la FMI: Cresterea economica va fi mult mai mica decat a prognozat Guvernul

Ziare.

Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara.Totodata, FMI preconizeaza ca in 2019 Romania urmeaza sa inregistreze o crestere economica de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai putin decat estima in aprilie."Economia Romaniei a inregistrat o crestere robusta de 6,9% in 2017 ca urmare a stimulentelor fiscale si a cererii externe solide. Cresterea ar urma sa incetineasca pana la 4% in 2018 si sa continue sa se diminueze pana la 3,4% in 2019, pe masura ce stimulentele se vor modera", se arata in raportul "World Economic Outlook" publicat marti.De altfel, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, avertiza inca de la inceputul lunii septembrie ca Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%.In ceea ce priveste evolutia preturilor de consum in Romania in acest an, estimarile institutiei financiare internationale au fost lasate nemodificate, la o crestere medie anuala de 4,7%, dar au fost revizuite in jos pentru 2019, cand ritmul de crestere a preturilor ar urma sa se atenueze pana la 2,7%, fata de un avans de 3,1% preconizat in primavara.Comparativ, in 2017 Romania a inregistrat o inflatie medie anuala de 1,3%.In schimb, FMI a revizuit usor in jos estimarile privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania, la 3,5% din PIB in 2018 (de la 3,7% din PIB cat estima in aprilie) . Pentru anul viitor, institutia internationala se asteapta ca deficitul de cont curent al Romaniei sa se reduca pana la 3,4% din PIB (fata de 3,7% din PIB cat preconiza anterior).In ceea ce priveste economia mondiala, FMI si-a revizuit, in jos, estimarile de crestere pana la 3,7% in 2018, cu 0,2 puncte procentuale sub estimarile din luna aprilie.In previziunile economice de primavara publicate la inceputul lunii mai, Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%.Guvernul a aprobat recent prima rectificare bugetara din acest an , care are la baza o crestere economica prognozata de 5,5%.