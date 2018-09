10 ani de la criza economica: Cele mai importante 10 informatii care nu trebuie uitate

Ziare.

Urmatoarele zece informatii, despre eveniment si consecinte, nu trebuie uitate.Banca americana de investitii Lehman Brothers, o institutie financiara cu o vechime de 158 de ani,, invocand Capitolul 11, intr-o zi de luni, 15 septembrie 2008. Era dupa un weekend incins in care actionarii si executivii acesteia au purtat numeroase discutii cu oficialii americani si cele mai importante banci de pe Wall Street. Cererea de faliment nu a inclus divizia de brokeraj si alte cateva active.Cauza?. Pana in 2004, Lehman Brothers a achizitionat patru furnizori de credite subprime, iar, in momentul in care clientii acestora nu si-au mai putut plati ratele, banca n-a reusit sa atraga, la timp, suficiente resurse pentru a-si acoperi datoriile.La active in valoare de 639 de miliarde de dolari,, dupa Goldman Sachs, Morgan Stanley si Merrill Lynch. Avea operatiuni globale, echipa sa cuprinzand 26.200 de angajati, in intreaga lume.Dar avea si datorii de 619 miliarde de dolari, iarInainte de faliment, Fed a incercat sa ii vanda activele catre Barclays si Bank of America, dar autoritatile americane nu i-au putut garanta operatiunile. De asemenea,, nefiind inca in vigoare Troubled Asset Relief Program (TARP) . TARP este un program prin care autoritatile americane au cumparat activele toxice ale institutiilor financiare, care a devenit lege din 3 octombrie 2008.La cateva zile dupa depunerea cererii de faliment, Barclays a cumparat operatiunile diviziei americane de investment banking si piete de capital a Lehman Brothers, pentru 250 de milioane de dolari, iar Nomura pe cele din Asia si Europa, unde lucrau 8.000 de persoane, pentru 2 dolari. Prima a reusit sa integreze, in mare parte, operatiunile colosului financiar american, a doua nu, retragandu-se din Europa.La 6 martie 2012,, iar, din 17 aprilie 2012, a inceput sa-si ramburseze datoriile catre creditori. Lehman Brothers a anuntat, atunci, distribuirea a circa 65 de miliarde de dolari creditorilor care au depus cereri pentru peste 300 de miliarde de dolari. De la finele anului 2008 pana in vara acestui an, creditorii au primit 125 de miliarde de dolari, iar procesul de lichidare al Lehman Brothers se apropie de finalizare., cel mai celebru fiind cel cu Credit Suisse Group pentru derivate in valoare de 1,2 miliarde de dolari. Elvetienii au sanse sa primeasca doar 280 de milioane de dolari, arata o analiza a Wall Street Journal.Fostul CEO al banci,, in Congres, in octombrie 2008, si recunoscut pentru stilul dur de afaceri,, prin firma Matrix Private Capital Group, care administreaza active. In urma crizei din 2008, acesta a pierdut o avere de 1 miliard de dolari, facuta si mistuita pe Wall Street.Scott Freidheim, unul dintre executivii de top ai Lehman Brothers, a declarat, la inceputul lunii septembrie, pentru National Public Radio (NPR), ca fostul presedinte al Rezervei federale, Ben Bernanke, si fostul secretar al Trezoreriei, Timothy Geithner, s-au aratat dispusi sa salveze Lehman Brothers, acum zece ani, si sustineau ca actiunea lor este legala, dar n-a existat sustinere din partea Administratiei de la Washington, care atunci era condusa de George Bush Jr.