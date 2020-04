Cat ne va costa criza coronavirus? Si, mai ales, cine si cum va plati pentru asta?

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Cat ne va costa criza adusa de "inchiderea" economiei din cazua virusului COVID 19? Erste Bank (banca-mama a celei de-a doua banci romanesti, BCR) zice ca 4,7% din PIB, adica vreo 10 miliarde de euro. ING are o previziune si mai amara, cu o contractie de 6,6% din PIB, adica peste 13 miliarde de euro. ().E mai simplu daca am vedea ce spun modelarile facute de cea mai importanta echipa de analisti de pe glob referitor la cea mai mare economie a planetei. Economistul sef al bancii de investitii Goldman Sachs, Jan Haztius, a publicat, pe 31 martie 2020, un raport intitulat "", in care anunta cele mai recente estimari ale departamentului de analiza al bancii. Conform acestui raport, PIB-ul american va suferi o contractie de -9% in primul trimestru din 2020, urmata de o noua cadere de -34% in trimestrul II, plus o rata a somajului de 15% pana la jumatatea anului. Rezultatul anual este vazut ca o restrangere de 6,2% din PIB-ul urias al Americii. Acesta prognozeaza un minim ascutit atins de economie in aprilie, urmat de o revenire lenta spre finalul anului:Bank of America previzioneaza o cadere si mai mare a economiei americane: 10,4% din PIB pentru intreg anul 2020! ().Goldman Sachs prezinta si o descompunere destul de credibila a modelarii sale, bazata pe ponderea anumitor activitati in PIB si pe gradul de suprimare a activitatii in fiecare dintre aceste ramuri. Este evident ca structura economiei americane difera de cea a economiei noastre, dar, pana la urma, ce se poate castiga intr-o parte se pierde in alta si (asta este chiar estimarea celei mai puternice banci de investitii din lume) toate statele din comunitatea occidentala vor fi lovite cam cu aceeasi intensitate. Adica vor pierde intre 6 si 10% din PIB, functie de cat de capabile de a absorbi socurile sunt statele nationale. Adica pierderea va depinde de rezervele avute de fiecare natiune si de "starea generala de bine" a fiecarui organism economic in parte.Dupa cum se vede in ultimele date comparative disponibile (11 martie 2020), Romania avea o dobanda la obligatiunile pe termen lung de 4,04%, urmata de Ungaria cu 2,15% si Polonia cu 2,07%. Grecia si Italia se imprumutau atunci la dobanzi in jur de 1%. Ce insemna asta?In afara de oprirea fortata a economiei, generata de panica raspandita de virus,a)Pe 7 ianuarie pretul petrolului la New York era de 63,66 dolari SUA/baril. Astazi, dupa nici trei luni, aceeasi cotatie s-a prabusit la aproximativ 20 dolari SUA/baril. Mai putin de o treime si nimic nu pare a opri acest trend descrescator. 15 milioane de barili/zi reprezinta supraproductia zilnica la nivel global, ceea ce face ca nimeni sa nu zareasca o bariera in jos pentru preturi. la ritmul la care se umplu depozitele de titei in toata lumea, in aproape 10 saptamani, intreaga capacitate de depozitare va fi umpluta si pretul titeiului va cobora sub 0. Operatorii conductelor petroliere si-au notificat toti furnizorii sa nu mai incarce sistemul pentru ca nu mai exista cumparatori si daca acest trend va continua, producatorii vor incarca cu o incredibila cantitate de 100 de milioane de barili flota de petroliere a lumii, cel mai ieftin mod de depozitare a aurului negru. Curba cererii de petrol urmeaza la milimetru curba caderii economiei:In curand, cine va avea generozitatea sa ia cateva milioane de barili de petrol dintr-un depozit va fi platit pentru asta, iar la noi 5 din primele 10 cele mai mari companii sunt din industria petroliera, cu o cifra de afaceri totala de peste 15 miliarde de dolari SUA.b). Singurii producatori de automobile autohtoni (Dacia Renault si Ford) au fost printre primele firme inchise din tara si le-au urmat marii fabricanti de componente auto, Continental si Draxlmaier, care au inchis aproape total fabricile de la noi. Vreti sa stiti cum arata piata auto globala? Totul este sub lacat. In Statele Unite, cea mai mare piata a lumii, vanzarile de automobile au scazut sub 12 milioane unitati, ca volum anualizat, calculat in martie 2020, nivel neatins din 2011. China, la randul sau, s-a oprit din cumparare dupa un sir de 20 de luni de restrangeri:Si nu v-am spus totul: analistii considera ca cea mai proasta perspectiva dintre marii constructori americani o are tocmai...Ford:c)Deficitul de cont curent a depasit 10 miliarde de euro pentru prima oara in istorie. Importam mai multe alimente decat producem si producem doar un sfert din consumul national de medicamente, adica exact domeniile care ne vor aduce mari majorari de cheltuieli in aceasta perioada.Ei bine, da, suntem expusi si vom pierde enorm. Dar putem sa ne luptam, putem sa supravietuim si sa salvam economia Romaniei? Da, am putea, daca am iesi din. Tragedia noastra este o clasa politica nedemna si cinic de populista, care comite de 30 de ani aceeasi eroare: spune poporului ce crede ca vrea sa auda acesta. Eu numesc asta "paradigma Colectiv". Va aduceti aminte cum a fost posibila uciderea de catre statul roman a 37 dintre cele 64 de victime ale incendiului (celelalte 27 au murit pe loc)? Pentru ca toti conducatorii natiunii ne spuneau sa stam linistiti ca au de toate prin spitale, sa vindece ranitii. Si nu aveau nimic.Dar va mai aduceti aminte cum a fost la criza precedenta din 2008-2013? Aceeasi politicieni marunti, cleptocrati, care ne spuneau sa nu ne facem griji, ei sunt pregatiti sa se lupte cu criza, nu vom pati la fel ca restul lumii. Si au prabusit PIB-ul intr-un an cu 10%, au taiat salariile cu 25%, au inchis spitale.Va mai aduceti aminte ce ne spuneau aceiasi politicieni la inceputul infectarii masive de la Spitalul Judetean Suceava? La fel, sa stam linistiti, ca acela e un spital la fel ca cele mai bune din Occident, ca directorul spitalului este un monument de competenta si daruire (de-aia l-au propus ministru), garantat de un alt monument de competenta si devotament pentru popor, baronul judetului Suceava. Si au ucis, astfel, cu sange rece zeci de pacienti infectati in spital. Timp in care feudalul judetean era testat cu prioritate, in calitate de "medic" si imediat trimis sa huzureasca intr-o rezerva "de protocol", construita tocmai pentru cei ca el, nu pentru prostimea votanta de baroneti.. Se ingrozesc americanii de criza economica care vine? Se sperie europenii? Niste fraieri, iata ce crede ministrul nostru de finante: "" ().Sunt deja 1 milion de oameni care nu mai lucreaza, cu contracte de munca inchise sau suspendate? () Nu-i nimic, important este ce crede ministrul de finante: "" ().Au elaborat americanii un plan de sprijin al economiei de 2.000 de miliarde de dolari?(). Adica aproape 10% din PIB? Asta dupa ce Federal Reserves a hotarat sa sustina piata intai cu 700 de miliarde de dolari (obligatiuni si polite) si mai apoi cu un pachet nelimitat? A venit si Donald Trump sa ceara aditional un pachet de alte 2.000 de miliarde de dolari pentru investitii in infrastructura? A aprobat Parlamentul german un pachet de sustinere a economiei de 800 de miliarde de euro (peste 20% din PIB)? (). Franta aloca 350 miliarde de euro pentru revenire economica (adica peste 10% din PIB? Spania aloca 200 de miliarde de euro? In general, fiecare stat din Occident va aloca, in medie, 15% din PIB pentru masuri fiscale si credite cu garantie de stat si amanari de rate? ().).Poate nu stiti, de exemplu, cam ce se intampla cu orasele mari din tara? Au ramas fara bani, nu de alta dar bugetele locale se bazeaza pe cotele repartizate din impozitul pe venit si nu prea mai sunt salariati, nu se mai incaseaza chirii, dividende nu se mai dau anul acesta etc. Si ar avea nevoie de niste imprumuturi urgente garantate de stat. (). Sa fie sanatosi, guvernul are o cu totul alta prioritate: politica, alegerile locale si parlamentare. Va dati seama ca in tot tumultul asta, in care s-au oprit jumatate din firmele romanesti, guvernul Romaniei (sau vreun partid de opozitie) n-a avut nicio apasare sa continue plata unor pensii speciale uriase (ba dimpotriva, vrea sa le impoziteze doar pe 5% dintre acestea), sa continue majorarea pensiilor cu 60% din populista lege a pensiilor, sa sustina un aparat bugetar supradimensionat? Nu, nu, guvernul nu are nicio apasare. Doar ei nu traiesc viata noastra de palmasi: daca sunt in carantina se inchid in cramele de la Vilele Lac, daca se interneaza au rezerva de lux, testele de Covid si mastile li se aloca lor inaintea medicilor, iar daca pleaca de la putere se duc direct la ...pensia speciala.Guvernul nostru pare la fel de relaxat in privinta crizei care a inceput deja precum era tandemulatunci cand a inceput scandalul de la Suceava.Guvernul nostru crede ca, daca a planuit un deficit bugetar de (doar?) 3,6% din PIB si va cheltui pentru criza inca 3% din PIB, la sfarsitul anului va ajunge "probabil" la doar 5% din PIB deficit? Eu zic ca mai "probabil" ar fi cum ne zice ING, un deficit pe la 7-9% din PIB!Nu-i nimic, guvernul e destept, stie el ce face; de altfel, daca eram eu mai destept ca guvernantii, eu eram in locul lor, iar ei ma criticau peUn proverb vietnamez spune, simplu: "". Cam asta face acum guvernul nostru: refuza sa admita amploarea problemei, pentru ca nu vrea sa se vada ca nu are cum imprumuta sumele de care are nevoie, fara un acord cu FMI. Daca ar vrea sa imprumute bani de pe piata internationala, guvernul ar trebui sa tina cont de ce spune presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu: "" (. Ne spune Daianu ca, practic, e cam greu sa te imprumuti pe piata externa, fara a face ceva. Si acel ceva nu poate fi (fiind cu spatele la zid) decat un acord cu FMI, adica exact ceea ce nu ia in calcul niciun partid inainte de alegeri.Cum? Simplu, acelasi ministru de finante omni-prezent si omni-sacrificat ne anunta nonsalant ca va fugi ca dracul de tamaie de credite ieftine, dar cu conditionalitati: "" - spune ministrul Finantelor intr-un interviu.De ce? Pai, iata ce vrea sa ocoleasca onorabilul: "". ().Stati linistiti, dragi primari transferati de la PSD la PNL, PNDL va functiona in continuare spre binele unchilor, verilor si amicilor vostri! Stati linistiti, birocrati de la Casa de Sanatate, nimeni nu se va atinge de relatiile voastre, nimeni nu va schimba directorii de spitale numiti de baronii locali si nici nu veti fi obligati sa cumparati medicamente in detrimentul excursiilor voastre in Maldive si la Cancun! Stati linistiti, evazionistilor din Portul Constanta, doar nu avem de gand sa va deranjam retelele! In general, stati linistiti toti cei care vindeti catre stat hartie igienica la preturi de diamante si toti cei care cumparati pentru stat borduri si panselute la pret de venin de vipera sau sateliti de telecomunicatii!In final, sa ne aducem aminte ce s-a intamplat in 2008-2009-2010: guvernul Tariceanu si mai apoi guvernul Boc au continuat sa risipeasca bani desi criza incepuse, au continuat sa ignore ceea ce pietele semnalau deja; s-au ocupat cu sarg doar de alegeri, ne-au burdusit cutiile postale cu pliante, au acoperit cerul cu afise, ne-au surzit cu imnuri si melodii populare. Iar dupa alegeri, in mai 2010, a venit trasnetul: salarii si sporuri taiate, pensii amenintate, TVA crescut la maximul admis in UE, spitale inchise, etc. Cine a platit totul? Votantii, cei care munceau pe. Ceilalti, politicienii, au prosperat: au inventat bordurile montate peste borduri, terenurile de fotbal in panta si parcurile facute la tara.Cine va plati politicianismul de azi? Ignorarea crizei de azi? Tineti minte defilarile de la Mamaia din fiecare vara? Mazare imbracat in sultan/imparat/zeu, trona pe un car alegoric, alaturi de o duzina de foto-modele, iar poporul aplauda frenetic de pe strada singura distractie pe care si-o permitea in singurele trei zile de concediu la 2stele la care ii dadea dreptul salariul de "sacrificiu pentru tara". Q.e.d.