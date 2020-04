Comisia Europeana spune ca mai e nevoie de 1.000 de miliarde de euro pentru redresarea economiei UE

Ziare.

"Eurogrupul (ministrii de Finante din zona euro ) a facut acum propuneri pentru un ajutor de peste 500 de miliarde de euro pentru a finanta sistemele de ingrijire a sanatatii, programul de lucru redus si pentru a ajuta IMM-urile. Aceasta este suma previzionata de care avem nevoie pentru a face fata acum situatiei", a declarat Gentiloni intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel. El a adaugat ca fondurile ar putea fi obtinute prin intermediul viitorului buget multianual al UE.In 9 aprilie, ministrii de Finante din UE au pus la punct un pachet de masuri in valoare de 540 miliarde de euro. Printre masuri se numara imprumuturi de la Mecanismul European de Stabilitate, garantii pentru imprumuturi de la Banca Europeana de Investitii si o schema pentru finantarea programelor de somaj partial ale statelor membre. Cu toate acestea, ministrii europeni de Finante au lasat nerezolvata problema impartirii poverii financiare din cauza lipsei unui acord cu privire la emiterea de obligatiuni comune.Masurile pe termen scurt anuntate in urma cu doua saptamani de ministrii europeni de Finante nu sunt suficiente, a apreciat Gentiloni.Fondul Monetar International ( FMI ) a avertizat recent ca economia zonei euro ar putea inregistra o contractie de 7,5% in acest an din cauza crizei provocate de pandemie.Publicatia spaniola El Pais a anuntat luni ca oficialii de la Madrid au sugerat ca ar fi nevoie de un fond de redresare de 1.500 miliarde de euro, pentru a solutiona criza provocata de pandemie.Comisia Europeana pledeaza pentru un compromis, un fond special inclus in viitorul buget multianual al UE, pentru perioada 2021 - 2027. Executivul comunitar ar putea lansa bonduri pentru a face imprumuturi de pe pietele financiare pentru acest fond, iar statele membre UE ar fi garanti.