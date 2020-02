Coronavirusul zguduie economia: Companiile aeriene pierd 30 de miliarde de dolari, in China nu se mai vand masini

Scadere cu 92% a vanzarilor de autoturisme, in China

2020 ar urma sa fie primul an din ultimul deceniu in care cererea pentru calatorii cu avionul va scadea.IATA avertizeaza ca pierderile companiilor aeriene vor ajunge la 30 29,3 miliarde de dolari, potrivit BBC. Cele mai afectate vor fi companiile aeriene din China si din regiune, care au fost deja fortate sa reduca din zboruri.Operatorii din regiunea Asia-Pacific vor pierde 27,8 miliarde de dolari din venituri in acest an, in timp ce companiile din afara Asiei vor sterge 1,5 miliarde de dolari din incasarile asteptate.IATA estimeaza ca operatorii aerieni din China vor suferi o pierdere, numai pe piata locala, de 12,8 miliarde de dolari."Companiile iau decizii dificile sa reduca capacitatea si in anumite cazuri si rute. Acesta va fi un an foarte dificil pentru companiile aeriene", a spus Alexandre de Juniac, directorul IATA, fara sa ofere cifre cu privire la efectele asupra probabilitatii.Vanzarile de autoturisme din China au scazut cu 92% in prima jumatate a lunii februarie din cauza coronavirusului, transmite BBC.Pe fondul epidemiei de coronavirus, showroom-urile de autovehicule au ramas inchise in cea de-a doua economie a lumii. In prima saptamana din februarie, vanzarile au scazut cu 96%, media de unitati comecializate in decursul unei zile fiind de 811.Asociatiile industriei de profil din China s-au aratat totusi optimiste ca piata auto isi va reveni pe masura ce showroom-urile se vor redeschide.Pentru a contracara efectele nefaste, producatorul chinez Geely a lansat un serviciu "contactless", care permite clientilor sa cumpere online masini ce sunt apoi livrate direct la resedinta acestora.Productia celor mai mari firme auto din lume a fost grav afectata de raspandirea coronavirusului, companiile fiind nevoite sa inchida temporar liniile de asamblare.China este cea mai mare piata auto din lume, cu peste 21 de milioane de masini vandute, in 2019. Vanzarile de autoturisme din China incepusera sa scada inainte de debutul epidemiei, din cauza incetinirii economice si a disputei comerciale cu Statele Unite.