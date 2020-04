Criza loveste! Apartenenta la UE, o sansa imensa

Masuri de urgenta ale UE

Masuri de salvare (de sute de miliarde) cu beneficii directe si indirecte

"Contagiunea pozitiva"

Ziare.com

Realitatea asta nu va face minuni. Nu va opri criza. Nu va insemna ca statele europene devin niste insule de prosperitate intr-o mare de saracie. Sigur ca Uniunea Europeana ajuta, apartenenta la un bloc ajuta, insa nu are cum sa faca minuni in fata unei catastrofe de sanatate si economice cum este aceasta pandemie.Dar inseamna 3 lucruri care ne vor ajuta sa atenuam efectele si sa avem perspective mai bune de refacere:Pe termen scurt, beneficiem de ajutor financiar, medical si de alta natura din partea Uniunii Europene.Un alt tip de ajutor vine din eforturile Bancii Centrale Europene si altor institutii financiare legate direct si indirect de Uniunea Europeana care cumpara obligatiuni si asigura imprumuturi si investitii. Doar aceste masuriPe termen mediu si lung, beneficiul de a fi intr-o entitate comuna in care banii pompati in interiorul UE, indiferent de tara, ajuta si celelalte state membre prin faptul ca toate sunt legate de comert, investitii si circulatia bunurilor, capitalurilor si serviciilor. In primul rand, intre ele si, abia in al doilea, cu restul statelor lumii. Mobilizarea a 37 de miliarde de euro din bani europeni pentru sustinerea sistemului de sanatate si a economiei, in primul rand a intreprinderilor mici si mijlocii. Foarte important: Romania este al patrulea cel mai mare beneficiar al acestor fonduri, cu peste 3 miliarde de euro.Propunerea unui sistem de garantare a imprumuturilor de 100 de miliarde de euro pentru pastrarea locurilor de munca. O schema de protejare a locurilor de munca prin reducerea programului de lucru fara a se reduce salariile. Pentru asta e nevoie de garantii ale statelor membre prin care se pot obtine imprumuturi avantajoase care sa tina economia in viata si sa salveze cat de multe locuri de munca se pot salva. Peste 1 miliard de euro alocat Romaniei prin pastrarea sumelor pe care trebuia sa le rambursam si virarea de acum a avansului pentru fonduri europene pe 2020.Eliminarea obligativitatii de a cofinanta proiectele de fonduri europene - asadar, alti bani care raman in bugetul national in timp ce proiectele merg mai departe.Activarea clauzei derogatorii privind deficitul bugetar. Cu alte cuvinte, vom avea voie sa cheltuim mai mult pentru a combate efectele pandemiei, ceea ce pana acum nu era posibil.Culoare verzi pentru transporturile de maxima necesitate, precum sunt cele de alimente sau medicamente. Cu alte cuvinte, transporturi care beneficiaza de un regim special, pentru ca aduce mai rapid cele necesare.Relaxarea regulilor privind ajutorul de stat pentru salvarea companiilor. Cu alte cuvinte, statul poate interveni sa "tina in viata" companii prin ajutoare de stat, chiar si acelea neperformante. Aceste ajutoare erau interzise pana acum, din motive de sanatate a economiei, dar cu criterii care acum nu isi mai au rostul in acest context special.Crearea unei rezerve comune europene de echipamente medicale de urgenta.140 de milioane de euro din bani europeni pentru dezvoltarea de vaccinuri si medicamente care sa combata noul virus.Dincolo de masurile de urgenta prezentate mai sus, precum si de altele in pregatire ale Comisiei Europene, vorbim si de planuri de salvari si de ajutor ale Bancii Centrale Europene, Bancii Europene de Investitii, Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare si altor entitati care, fie ca fac sau nu parte din arhitectura institutionala comunitara, sunt aliniate cu scopurile acesteia.Primul plan despre care ar trebui sa vorbim este cel prin care Banca Centrala Europeana, care a anuntat un plan de cumparare de obligatiuni din mediul de stat si privat de 750 de miliarde de euro , pe langa cele 120 de miliarde deja anuntate pe 12 martie.Ca si in criza din 2009, BCE a transmis semnalul ca e pregatita sa faca "tot ce e necesar" pentru a salva economia europeana.S-ar putea sa nu fie de ajuns pentru a opri o recesiune grava, dar sigur ajuta mult in efortul de a stopa una si mai grava.Discutiile continua in zona asta, inclusiv asupra crearii unor "obligatiuni corona" pentru a finanta cheltuielile in crestere raportate la veniturile in scadere cu care se confrunta statele. Chiar daca pana acum nu s-a ajuns la un acord, calea e deschisa pentru mai multe interventii la nivel european.Unul dintre marile avantaje ale apartenentei la un bloc in care inteconexiunile dintre statele membre sunt atat de numeroase este faptul ca masurile pozitive au impact multiplicat. Spre exemplu, sumele de bani care intra in Germania nu ajuta numai Germania, ajuta si tarile care exporta in Germania, ajuta si cetatenii altor tari care lucreaza in Germania si asa mai departe.Refacerea sau macar limitarea efectelor crizei nu ajuta cate o singura tara, le ajuta pe toate celelalte din Uniunea Europeana.Desigur, le ajuta si pe celelalte, dar mai putin. Credeti ca statele non-UE din Europa si regiunile invecinate beneficiaza direct de toate masurile de salvare pe care le-am enumerat? Nu, pentru ca n-ar avea cum.Inca o data, asta nu inseamna ca apartenenta la Uniunea Europeana e vreun leac miraculos. Dimensiunea crizei este atat de mare incat nicio tara din lume nu are cum sa iasa bine din aceasta poveste, ba chiar va resimti efectele timp de mai multi ani de-acum incolo.Dar inseamna ca avem mult, mult mai multe posibilitati de ajutor, de finantare si, dupa ce criza va trece, de refacere.Desigur, in toata perioada asta s-a umplut Internetul de propaganda anti-UE, mai veche si reciclata sau mai noua. E firesc, doar sunt puteri straine care asta urmaresc si care duc o campanie de manipulare pentru a slabi Uniunea Europeana. Si sunt destui cetateni suficient de naivi sa creada asta.Dar avantajele de a fi in Uniunea Europeana sunt incontestabile, chiar daca asta nu asigura o iesire rapida din criza. Pentru Romania, care nu e America, Germania sau Franta, e o sansa imensa. Ar trebui sa stim sa profitam.