FMI: Criza provocata de coronavirus este cea mai severa de la Marea Depresiune

Ziare.

com

Din cauza efectelor negative ale epidemiei, 170 de tari vor inregistra o crestere economica negativa in 2020, a declarat seful FMI la o videoconferinta cu presa din Bulgaria.Cele mai afectate de efectele negative ale extinderii epidemiei ar putea fi tarile in curs de dezvoltare, a apreciat Georgieva."Statele care sunt acum cel mai lovite de pandemie si nu trebuie sa fie si cele mai afectate din punct de vedere economic. Sunt extrem de ingrijorata de tarile in curs de dezvoltare si cele emergente", a explicat oficialul FMI.Saptamana trecuta, FMI estima in cel mai nou raport "World Economic Outlook" ca economia mondiala ar urma sa se contracte cu 3% in 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce reprezinta un declin mai grav decat cel inregistrat in perioada crizei financiare din 2008-2009. Institutia financiara internationala subliniaza ca este vorba despre o revizuire cu peste sase puncte procentuale comparativ cu raportul WEO din luna octombrie sau cu update-ul din luna ianuarie, "o revizuire extraordinara intr-o perioada atat de scurta de timp", subliniaza FMI."Conform scenariului de baza, care pleaca de la ipoteza ca pandemia se va reduce in a doua jumatate a lui 2020, iar masurile de izolare vor fi eliminate treptat, economia mondiala este preconizata sa inregistreze un salt de 5,8% in 2021, pe masura ce activitatea economica se normalizeaza", adauga FMI.In pofida revizuirii semnificative a previziunilor privind economia mondiala, FMI avertizeaza ca riscurile la adresa acestor prognoze sunt orientate in jos. Pandemia de coroavirus ar putea sa fie mai persistenta decat se asteapta FMI in scenariul sau de baza, iar efectele crizei sanitare asupra activitati economice si pietelor financiare ar putea fi mai puternice si mai indelungate, ceea ce ar testa capacitatile bancilor centrale de a proteja sistemul financiar.