Forumul de la Davos: Economia UE nu mai e "bolnavul" de serviciu. Exista posibilitatea unei noi crize mondiale

In timp ce bursele inregistreaza cresteri puternice, directorii din sectorul financiar spun investitorilor sa evite repetarea greselilor din 2006.Sefii Citigroup, Barclays si Carlyle au trasat paralele intre situatia actuala de pe pietele financiare si cea care a precedat Marea Recesiune. Ei au avertizat cadaca dobanzile ar creste peste asteptari, relateaza Bloomberg."Exista o ambivalenta care este ingrijoratoare. Cand urmatoarea criza va veni - si va veni - este probabil sa fie mai violenta, daca nu vom elimina o parte din presiune pe parcurs", a afirmat directorul general al Barclays, Jes Staley.Directorul general al grupului Carlyle, David Rubenstein, a avertizat ca pe pietele de capital exista o capacitate foarte limitata pentru a face fata unei cresteri reale a dobanzilor."De obicei, cand oamenii sunt fericiti si increzatori, se intampla ceva rau", a avertizat el.In fiecare an apar stiri la distanta si reverbereaza cateva ore mai tarziu la Davos. Deseori acestea vin de la Washington. Asa s-a intamplat si marti, dupa ce presedintele Donald Trump a decis introducerea unorVicepresedintele BlackRock, Philipp Hildebrand, a spus ca protectionismul este cel mai mare risc pentru redresarea economiei globale, in timp ce economistul Joseph Stiglitz, detinator al unui premiu Nobel, a afirmat ca masura lui Trump este "proasta pentru mediul mondial, este proasta pentru economia americana si este proasta pentru locurile de munca din Statele Unite".Directorul general al grupului Petrobras, Pedro Parente, a avertizat in legatura cu eforturile lui Trump de a readuce in atentie carbunele, dar directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie, Fatih Birol, a anticipat ca "patrunderea energiei solare pe piata americana va continua".Chiar inainte de anuntul presedintelui Trump, reforma fiscala din Statele Unite, echivalenta cu 1.500 de miliarde de dolari, a atras opinii mixte.Directorul general al Blackstone Group, Stephen Schwarzman, si Adena Friedman, directorul Nasdaq, au spus ca reforma fiscala este un motor de crestere, dar seful Bank of America, Brian Moynihan, considera ca oferta limitata de pe piata muncii din Statele Unite s-ar putea sa nu aiba capacitatea sa satisfaca cererea de forta de munca.Directorul general al Deutsche Post, Frank Appel, a avertizat ca reducerile de taxe vor avea un impact limitat, pe termen scurt.Chiar daca bursele sunt in crestere, criza financiara a avut un impact pe termen lung in privinta participantilor la Davos, numarul reprezentantilor occidentali fiind depasit de cel al reprezentantilor Chinei si Indiei.Intr-un discurs sustinut marti, premierul indian Narendra Modi a avertizat fata de protectionismul anuntat de Casa Alba cu cateva ore mai devreme. Modi a spus ca lucreaza pentru a dubla economia Indiei, de 2.300 de miliarde de dolari, pana in 2025, intensificand eforturile de atragere a investitiilor straine.Atingerea tintei de 5.000 de miliarde de dolari nu va fi usoara, avand in vedere estimarile de crestere actuale.Timp de mai multi ani, economia Europei a fost "bolnavul" forumului de la Davos, din cauza crizei din Grecia, a incertitudinilor legate de longevitatea euro, cresterea populismului si Brexit.Situatia s-a schimbat, cu o revenire a economiei pe care putini observatori au considerat-o posibila. Ken Rogoff, de la Universitatea Harvard, a spus ca este "o poveste fenomenala", iar Rubenstein, seful Carlyle, a numit Europa "o destinatie foarte atractiva pentru investitii". El l-a laudat si pe presedintele Bancii Centrale Europene, pentru munca incredibila depusa.