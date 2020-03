Germania: Economia ''este in alerta rosie'' - increderea investitorilor s-a prabusit

LIVE

Indicele lunar care estimeaza evolutiile economice a scazut semnificativ, la minus 49,5 puncte, de la 8,7 puncte in februarie, in timp ce economistii estimau un declin pana la minus 26,4 puncte, transmite Reuters., a avertizat presedintele ZEW, Achim Wambach, adaugand ca expertii din domeniul financiar se asteapta la o contractare a economiei in primul trimestru din 2020, care ar putea continua si in trimestrul doi.Conform studiului ZEW, indicele care estimeaza perceptia investitorilor asupra actualelor conditii economice s-a inrautatit la minus 43,1 puncte, de la minus 15,7 puncte luna precedenta, in timp ce economistii estimau un declin pana la minus 30 de puncte.Vezi ce masuri a luat fiecare stat pentru a opri raspandirea COVID-19 Pe ansamblul acestui an, cei mai multi investitori se asteapta la un declin al economiei de aproximativ 1%, din cauza epidemiei, a explicat Wambach. Ar fi prima scadere a PIB-ului Germaniei de la criza financiara din 2009 si ar urma sa duca la reducerea veniturilor din taxe, in timp ce se inregistreaza o majorare semnificativa a cheltuielilor statului pentru sprijinirea companiilor si gospodariilor afectate de epidemie."Studiul ZEW arata ca situatia se va inrautati probabil in trimestrul doi, cand ne asteptam la o scadere mai accentuata a PIB-ului fata de perioada de varf a crizei financiare", a avertizat Jack Allen-Reynolds de la Capital Economics.El a adaugat ca studiul indica un posibil declin al economiei germane de 4% in 2020, ceea ce va necesita un sprijin guvernamental masiv.In Germania, luni se inregistrau 7.174 de cazuri de infectare cu coronavirus si 14 decese.