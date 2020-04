COVID-19 baga economia lumii in coma. Va fi mai rau decat la criza din 2008? Care sunt perspectivele in acest moment

Bursele sunt la cele mai mari pierderi in peste 30 de ani

Temerile investitorilor sunt intemeiate

Dezastrul economic din SUA

Ce alte sectoare sunt afectate

Calatoriile au fost printre cele mai afectate. Mai mult de 100 de tari au impus restrictii de calatorie din cauza epidemiei, astfel ca industria aceasta a fost puternic lovita. Multe companii aeriene si-au anulat zbourile, iar turistii calatoriile de placere sau de afaceri. Sunt interzise intrarile in Uniunea Europeana pentru 30 de zile, precum si zborurile din Europa catre SUA. Astfel, fata de o medie obisnuita de circa 170.000 de zboruri zilnic pentru aceasta perioada (sfarsit de martie - inceput de aprilie), avem acum doar circa 75.000 de zboruri zilnice, deci mai putin de jumatate.

Pretul petrolului a atins un nou record minim. Este vorba despre un pret al barilului de petrol de putin peste 20 de dolari, un minim atins pentru ultimii 18 ani. Spre comparatie, in precedenta criza economica din 2008, pretul a scazut dramatic, de la peste 140 de dolari, la aproape 40 de dolari.

Incetinirea productiei in China. Ei bine, acest lucru nu este o surpriza. Fabricile din China si-au incetinit considerabil productia. Tara contribuie la o treime din productia industriala a lumii, fiind cel mai mare exportator, astfel ca o scadere de 13,5% este una uriasa, dupa ce acum un an inregistrase o crestere de 8-9%. Iar printre cele mai afectate industrii este cea auto, mai arata sursa citata.

Si acum, vestea buna: Recuperarea va fi cea mai rapida din istoria SUA. Dar trebuie pastrat totul intact

Luate la gramada, toate vestile economice sosite in aceste saptamani nu sunt deloc linistitoare. Dar haideti sa vedem pe rand ce se intampla acum in punctele fierbinti ale economiei mondiale.La inceputul acestei saptamani, pietele bursiere din toata lumea au suferit pierderi istorice. Scaderea a avut loc in contextul unor vanzari masive de actiuni la un pret mic, in contextul crizei mondiale provocate de coronavirus.Indicele Dow Jones Industrial Average si cel al FTSE100 din Londra au inregistrat cele mai mari scaderi din 1987 incoace, cu 23%, respectiv 25%, pe 31 martie, relateaza BBC . O zi mai tarziu, pierderile erau de 24% pentru Dow Jones si de aproape 29% pentru FTSE 100, potrivit Bloomberg, citat de BBC De asemenea, S&P 500 a pierdut 20% in timpul acestui trimestru, cea mai scazuta cotatie din anul 2008 incoace. In plus, bursele europene au scazut din cauza temerilor privind pagubele economice provocate de pandemie . Nici bursa de la Bucuresti n-a facut exceptie Totul s-a produs ca urmare a masurilor luate de autoritati de stopare a celei mai mari parti a activitatii economice, in efortul de a incetini raspandirea virusului.Astfel, temerile investitorilor sunt pe deplin intemeiate. Acestia cred ca raspandirea coronavirusului va distruge economia. Au fost cateva incercari ale marilor state de a diminua efectele, dar acestea s-au diluat in oceanul crizei.Spre exemplu, banci centrale din mai multe tari, inclusiv din Marea Britanie, au taiat ratele dobanzilor pentru a face imprumuturile mai ieftine si pentru a incuraja astfel cheltuielile pentru impulsionarea economiei.De asemenea, pietele mondiale au primit o gura de oxigen dupa anuntul ajutorului de 2.000 de miliarde de dolari al Guvernului SUA, care sa ajute muncitorii si firmele. Chiar si asa, insa, unii analisti au avertizat ca aceste masuri ar putea fi volatile cat timp pandemia nu este controlata.Economistii au avertizat ca lovitura pe care ar urma sa o primeasca economia globala este probabil sa fie mai dura decat criza financiara din 2008, fiind prezisa o scadere cu 2,8%, comparativ cu 1,7%, in 2008.Si nicio tara nu a ramas neatinsa. Spre exemplu, cresterea economica a Chinei va inregistra un recul de 2%, in timp ce pentru Marea Britanie se prognozeaza 4,5%. Previziunile pentru tari precum Italia sunt si mai rele, la fel si pentru tari cu economii mai putin dezvoltate.Statele Unite ale Americii sunt un capitol aparte, aici economistii de la Rezerva Federala St. Louis estimand ca rata somajului ar putea ajunge la 32%, cu circa 47 de milioane de disponibilizari, arata CNBC . Analistii mai arata ca sunt 67 de milioane de americani care activeaza in domenii ce au risc ridicat de concedieri."Acestea sunt niste numere foarte mari, judecand dupa standardele economice, dar acesta este un soc mai degraba unic, cum nu a fost altul similar trait de economia americana in ultimii 100 de ani", spune economistul Miguel Faria-e-Castro.Pe de alta parte, Goldman Sachs are cifre mult mai optimiste privind somajul. Analistii holdingului bancar sustin ca rata va fi de 15%, iar declinul PIB va fi de 9% in primul trimestru si de 34% pentru al doilea, de departe cel mai mare de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Aceste cifre sunt cu circa 50% peste cele prevazute anterior.Situatia va fi tot mai grea in Statele Unite. Numarul saptamanal al cererilor de somaj a crescut de aproape 10 ori fata de media obisnuita, in urma cu o saptamana, arata BBC , sarind de 3 milioane.In plus, situatia medicala este tot mai grava in Statele Unite. Numarul total de infectati a depasit 210.000, adica peste o cincime din totalul mondial, iar numarul de morti se apropie de 5.000, avand in fata doar Spania si Italia.Medicul Anthony Fauci, somitate americana in domeniul bolilor infectioase, care conduce Institutul National de Alergie si Boli Infectioase de mai bine de 35 de ani, a estimat ca numarul de morti de coronavirus ar putea fi intre 100.000 si 240.000 in Statele Unite, in ciuda masurilor de distantare sociala - inchiderea scolilor, interzicerea adunarilor publice mari, limitarea calatoriilor, si autoizolarea in case, scrie New York Times In ghidul sau despre impactul economic mondial, BBC mai subliniaza o serie de efecte economice si nu numai ale pandemiei globale.In tot acest peisaj, exista insa si o raza de speranta. James Bullard, presedintele Rezervei Federale St. Louis, sustine ca, desi numarul de someri "va fi fara egal, nu trebuie sa ne descurajam. Acesta este un trimestru special, iar odata ce virusul dispare - si daca ne jucam bine cartile si pastram totul intact -, atunci toti se vor intoarce la munca si totul va fi bine".De asemenea, Goldman Sachs arata ca, desi PIB ar putea inregistra o scadere cu o treime, dupa ce masurile vor fi ridicate vom vedea un adevarat impuls in activitati in SUA, cu o crestere de 19% in trimestrul al treilea, ceea ce ar reprezenta cea mai mare crestere trimestriala din istoria tarii.Revenirea va fi una treptata, incepand cel mai probabil de la sfarsitul lui mai - inceputul lui iunie, mai arata Goldman Sachs: "Ne asteptam ca productia sa isi revina cumva mai rapid decat serviciile, deoarece este probabil ca fabricile sa se deschida mai rapid decat firmele de servicii care nu sunt esentiale".Si economistul Jacob Oubina, de la RBC Capital Market, spune ca nu exista niciun motiv ca o economie plasata in coma pentru cateva luni pentru a limita raspandirea virusului sa nu "iasa la plimbare" apoi ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, odata ce amenintarea s-a disipat, relateaza si USA Today . Chiar daca recuperarea va fi una puternica, nu ne putem astepta la "un buton de pornit/oprit", atrage atentia Jonathan Miller, economist la Barclays.Avand in vedere insa ca nu se poate sti cand va reporni economia, companiile ameriacane incearca sa economiseasca pe cat posibil banii pe care ii au. Noua realitate, spun bancherii si analistii, va fi dura pentru companiile care se obisnuisera cu banii obtinuti in ultimul deceniu, mai noteaza New York Times