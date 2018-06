Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Japonia si Canada sunt gata de razboi comercial cu SUA

Ziare.

Intr-un rar semn de diviziune in randul grupului celor mai bogate tari din lume, care in mod normal este unul bazat pe intelegere, celelalte sase state membre ale G7 au dat publicitatii o declaratie in care cer secretarului american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, sa transmita presedintelui Donald Trump "dezamagirea si temerea lor unanima" privind taxele vamale aplicate la importurile de otel si aluminiu. De asemenea, in declaratie sunt solicitate masuri decisive pentru rezolvarea disputei privind taxele vamale la reuniunea liderilor G7 care va incepe vineri in Charlevoix, Quebec.In perioada 31 mai - 2 iunie a avut loc o reuniune a ministrilor de Finante si a guvernatorilor bancilor centrale din G7 (principalele sapte state industrializate din lume), in statiunea montana Whistler din Columbia Britanica, Canada.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a avertizat ca un razboi comercial ar putea incepe in "cateva zile", in timp ce presedintele Donald Trump a insistat pe Twitter ca, in privinta comertului, SUA "au fost inselate ani de zile de alte tari".Taxele vamale aplicate la importurile de otel si aluminiu sunt vitale pentru securitatea nationala si ii vor proteja pe muncitorii americani, a afirmat Trump, care s-a plans de barierele comerciale cu care se confrunta firmele din SUA in Europa si in alte regiuni.Mnuchin a respins declaratiilor unor oficiali din G7 conform carora SUA se sustrag reglementarilor economice internationale cu aceste taxe vamale sau cedeaza comanda economiei globale si a sistemului comercial construit in mare parte dupa Al Doilea Razboi Mondial."Nu cred in nici un caz ca SUA isi abandoneaza rolul de lider in economia globala, din contra. Cred ca am facut un efort masiv in vederea reformarii taxelor in Statele Unite, ceea ce a avut un impact incredibil asupra economiei americane", a afirmat Mnuchin.Toate celelalte sase state din G7 - Germania, Franta, Italia, Japonia, Canada si Marea Britanie - platesc acum taxe vamale la otel si aluminiu.