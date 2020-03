OCDE: Avem al 3-lea cel mai mare soc al secolului. E nevoie de un efort economic coordonat international

Ziare.

"Doar un efort important, credibil si coordonat la nivel international poate permite sa se faca fata urgentei imediate a sanatatii publice, amortizarii socului economic si deschiderii caii de relansare", a afirmat el, citat intr-un comunicat."Este vorba de al treilea si cel mai mare soc economic, financiar si social al secolului XXI si el necesita un efort mondial moderm asemanator Planului Marshall si New Deal - combinate", a estimat secretarul general al OCDE. New Deal a vizat o serie de programe economice adoptate in Statele Unite intre anii 1933 si 1936.Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, care grupeaza tari dezvoltate, revizuise deja puternic in scadere previziunile sale de crestere pentru 2020."Pare din ce in ce mai probabil ca vom asista la scaderi secventiale ale PIB -ului mondial si ale PIB-urilor regionale in cursul trimestrului actual si al celor urmatoare in 2020 si va trebui sa actionam acum pentru a evita o recesiune prelungita", a apreciat Angel Gurria.El a lansat un apel la o actiune politica in mai multe domenii, ca sanatatea (pentru a favoriza vaccinurile si tratamentele) si economia (incurajand cheltuielile pentru sustinerea sistemului medical, ajutorul acordat persoanelor si intreprinderilor), precum si la "atacarea tensiunilor comerciale".