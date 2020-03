Ziare.

Angel Gurria, secretarul general al OECD, a declarat ca socul economic este mai puternic decat cel al crizei din 2008. El a avertizat ca statele care isi imagineaza ca revenirea se va produce rapid isi fac iluzii, potrivit BBC.OECD a indemnat guvernele sa isi majoreze cheltuielile publice si sa asigure testarea si tratarea rapida a cazurilor de coronavirus.Gurria este de parere ca injumatatirea cresterii economice de la nivel mondial, la 1,5% din PIB in acest an, este un scenariu optimist.Desi numarul de locuri de munca pierdute si cel al insolventelor este dificil de anticipat, secretarul OECD este de parere ca statele se vor confrunta cu consecintele acestei pandemii "ani la rand"."Chiar daca nu ne vom confrunta cu o recesiune globala, multe state nu vor inregistra crestere economica sau vor avea crestere economica negativa, inclusiv economiile mari, prin urmare vom avea parte de o crestere economica cel mult moderata in acest an si de o revenire economica inceata in anii ce urmeaza", a declarat Angel Gurria.Citeste mai multe despre OECD: Socul economic al crizei Covid-19 il depaseste pe cel al crizei din 2008 pe Curs de Guvernare