Theresa May si-a anulat participarea la Davos. Nici delegatia SUA nu mai merge

Delegatia americana, absenta si ea

Ziare.

com

May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru iesirea din Uniunea Europeana, incepand cu 29 martie 2019 Anterior, May era asteptata in statiunea elvetiana la intalnirea anuala unde liderii din intreaga lume discuta despre cele mai recente evolutii din economia globala, relateaza Associated Press.Premierul britanic s-a intalnit joi cu liderii Opozitiei si alti factori de decizie in incercarea de a incheia un nou acord pentru Brexit.May trebuie sa prezinte luni un acord revizuit pentru Brexit, inainte de dezbaterile din Parlamentul britanic, care sunt programate pentru 29 ianuarie.Si presedintele Donald Trump a decis sa anuleze deplasarea, saptamana viitoare, a delegatiei americane la Forumul de la Davos, din cauza "shutdown"-ului care blocheaza guvernul federal, a anuntat joi Casa Alba."Din respect pentru cei 800.000 de angajati americani care nu sunt platiti si pentru a se asigura de sprijinul echipei sale, presedintele Trump a anulat vizita delegatiei sale la Forumul economic mondial de la Davos, in Elvetia", a anuntat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, la o saptamana dupa ce Donald Trump si-a anulat propria participare, citata de Agerpres.In locul sau, o delegatie alcatuita in special din secretarul de Stat american, Mike Pompeo, si secretarul la Comert, Wilbur Ross, sub conducerea secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin, urma sa se deplaseze in Elvetia, pentru acest forum.Forumul Economic Mondial (WEF), care va reuni elita economica si politica a lumii in statiunea de schi Davos, asteapta 3.000 de participanti, printre care 65 de sefi de stat sau de guvern.Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu va participa nici el, din cauza "agendei incarcate".