UE da 38 de milioane de euro statelor din Balcanii de Vest pentru a lupta cu coronavirusul

"Europa se confrunta cu o criza fara precedent a sanatatii publice, dar chiar si in aceasta perioada dificila vom fi intotdeauna alaturi de partenerii nostri din Balcanii de Vest, al caror loc este in Uniune. Ne vom ajuta partenerii sa isi acopere nevoile urgente in ceea ce priveste sistemele de sanatate, precum si sa promoveze masuri pe termen mai lung pentru a atenua impactul socio-economic al crizei si a sprijini IMM-urile din regiune", a declarat comisarul european pentru vecinatate si extindere, Oliver Varhelyi.La cererea partenerilor, CE a raspuns astfel nevoilor urgente prin sprijinirea furnizarii de dispozitive medicale si echipamente, cum ar fi aparatele de ventilat mecanic, trusele de laborator, mastile, ochelarii, combinezoanele si costumele de siguranta.UE va sprijini Albania si Macedonia de Nord pentru a acoperi nevoile imediate ale sistemelor lor de sanatate publica cu pana la 4 milioane de euro pentru fiecare, in timp ce Bosnia si Hertegovina va primi 7 milioane de euro. Muntenegru va beneficia de un sprijin de pana la 3 milioane de euro, Kosovo va primi pana la 5 milioane de euro, iar Serbia pana la 15 milioane de euro, fiind tara cea mai afectata pana in prezent.CE a anuntat ca va include, de asemenea, Balcanii de Vest in initiativele UE de combatere a crizei, cum ar fi sistemele comune de achizitii publice pentru echipamente individuale de protectie, si a accelerat punerea in aplicare a unui proiect cu Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).Acest proiect, avut in vedere initial pentru 2021, va consolida capacitatile de a supraveghea si de a controla bolile transmisibile, va ameliora capacitatile de pregatire pentru situatii de urgenta sanitare si va sprijini dezvoltarea sistemelor acestor tari in ceea ce priveste laboratoarele de microbiologie.Pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic al coronavirusului, UE va redirectiona, de asemenea, fonduri de la Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA) pentru a sprijini eforturile de redresare a tarilor partenere din Balcanii de Vest.In acest scop, CE va mobiliza pana la 46,7 milioane de euro pentru a sprijini redresarea sociala si economica a Albaniei, 73,5 milioane de euro pentru Bosnia si Hertegovina, 50 milioane de euro pentru Muntenegru, in timp ce Macedonia de Nord va beneficia de 62 milioane de euro, Serbia de 78,4 milioane de euro, iar Kosovo va primi pana la 63 milioane de euro.