Un deceniu de la criza financiara - chiar am invatat ceva?

Brutala distrugere a unei teorii economice

Si pietele de capital pot esua

Situatia de azi nu e mai stabila

Imi amintesc de 15 septembrie 2008 de parca a fost ieri. Era luni. In weekendul anterior, ministrul de Finante de atunci, Henry Paulson, seful Rezervei Federale, Ben Bernanke, si alti lideri de pe Wall Street incercasera din rasputeri si in zadar sa gaseasca un cumparator pentru Banca Lehman Brothers, aproape falimentara.Lehman isi declara incapacitatea de plata. Lasa in urma datorii de 600 de miliarde de dolari. 25.000 de angajati isi pierdeau locul de munca si milioane de oameni ramaneau pe drumuri, dupa colosala cadere a burselor.Era ca si cum un scurtcircuit provoca o pana generala de curent, economia isi pierdea motorul. Urma cea mai apriga criza de dupa razboi. Productia de pe mapamond scadea cu doua procente, iar comertul mondial anunta pierderi de 10 la suta. Doar multumita interventiei statului in sistemul bancar, a socializarii pierderilor private si a tiparirii suplimentare de bani s-au putut evita efecte mult mai grave.Data de 15 septembrie 2008 mi-a mai ramas in memorie si pentru ca atunci se distrugea brutal o teorie economica de care nu ma indoisem nicicand.Pe cand studiam la Universitatea de la Berna, am avut privilegiul de a fi studentul celor mai faimosi teoreticieni finantisti ai vremii: Jurg Niehans, Karl Brunner si Ernst Baltenperger. Ei ma convinsesera de principiile fundamentale ale monetarismului. Pe baza acestora, cresterea mai rapida a cantitatii de bani fata de cea a marfurilor (in conditiile pastrarii vitezei circulatiei monetare) ar atrage cresterea preturilor, intrucat marfurile ar deveni mai putine si mai scumpe.Dar, desi toate bancile au acoperit pietele cu bani si socul se resimte si astazi, nu a existat si nu exista inflatie, in ciuda unei cantitati monetare care a depasit cantitatea de marfuri.Este evident ca una din legile de baza ale macroeconomiei a fost sacrificata in plina criza financiara. O cantitate de bani superioara cantitatii monetare aflate in circulatie este cel mult o conditie necesara, dar nu sipentru inflatie.Pe de alta parte, cresc preturile la actiuni sau imobile, implicit si chiriile, ceea ce afecteaza segmentul de populatie cu posibilitati financiare reduse. Ceea ce atrage discutii aprinse despre posibilitatile de masurare a inflatiei.Sunt abordarile rationale, referitoare la folosirea pe durata mai lunga a produselor mai scumpe, etaloanele indicate? Sau trebuie mai degraba analizat samburele inflatiei, prin care se filtreaza oscilatia preturilor la produsele de sezon si la materiile prime?Sau conteaza mai mult preturile pe averi, precum cursul actiunilor si valoarea imobilelor? Si, aici, criza financiara a lansat noi intrebari care isi asteapta raspunsurile.Ca si cum nu ar fi ajuns distrugerea monetarismului, la 15 septembrie 2008 mai ingropam o alta teorie economica.In anii anteriori crizei, economistii americani laureati ai Nobelului ma convinsesera ca pe pietele financiare eficienta este regula, iar esecul pietei, exceptia.Deregularizarea pietelor de capital la inceputul secolului se baza pe "ipoteza eficientei pietelor", in care bursele oglindesc corect si rational informatiile disponibile. Noile informatii atrag modificari imediate.Criza pietelor de capital a demascat lipsa de pragmatism a "ipotezei eficientei pietei". Asteptarile diversilor actori au dictat ritmul pietelor de capital. Urmarea a fost aparitia unor atitudini eroice si a profetiilor: daca actorii de pe piata asteapta majorarea pretului, atunci apar speculantii care pariaza pe cresterea pretului.Ceea ce evident ca atrage o crestere a pretului. Asa incat asteptarile initiale devin reale. Daca toti actorii mizeaza pe modelul fals, atunci acesta devine intr-o prima faza "adevarat". In realitate, insa, visul se termina abrupt cand unii investitori isi fac bilantul, altii isi pierd increderea in noi majorari de preturi si achizitiile sub semnul panicii atrag criza.Criza pietelor de capital a dovedit din nou cat de mult au afectat economia egoismul managerilor de banca, al agentiilor de rating si al institutelor financiare, ca si propriile interese.Conteaza doar cursurile actiunilor, pe care le-au calculat cu o nanosecunda inaintea celorlalti. Scapati de toate datele fundamentale macroeconomice, speculantii joaca nestingheriti pe pietele comerciale, a muncii si de capital.In loc sa contribuie la buna functionare a tranzactiilor, pietele de capital devin focare de incendiu sau puncte fierbinti pentru crizele economice mondiale.Nu doar William White, fostul economist sef al Bank for International Settlements (BIS), este convins ca politica economica si economistii au inteles putin pana la aproape deloc din falimentul Lehman. Ceea ce implica amenintarea unei crize si mai puternice decat cea din 2008.Sunt multe indicii care atesta ca economia nu este nici mai stabila si nici mai ferita de criza. Neschimbate raman deficitele uriase dintre teorie si practica, atunci cand ne referim la capacitatea distructiva a pietelor de capital.Economistii apeleaza inca la teorii invechite pentru a explica noua realitate. Iar propria dinamica, propriul interes si falsele convingeri continua sa ameninte efectiva colaborare dintre pietele de capital si economia reala.Revolutia economica nu a ajuns nici la economie si nici la economisti.