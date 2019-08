Va fi afectata Europa de Est de incetinirea economica a Germaniei?

Wall Street simte miros de sobolan

Germany first

Despre BCE

Avantajele Europei Centrale si de Est

Slovacia in bataia pustii

Polonia si Ungaria

Luati ca ingrediente de baza recenta oprire a stimulului fiscal al Bancii Centrale Europene, denumit relaxare cantitativa (QE), ratele dobanzii ajunse la un nivel istoric de scazut in zona euro, ceea ce limiteaza spatiul pentru o politica monetara eficienta si antipatia politica fata de utilizarea instrumentelor fiscale (impozite si cheltuieli) ca o modalitate de a combate criza economica ciclica.La acestea, presarati unele dintre efectele conflictului comercial dintre SUA si China, impactul economic al Brexitului si un strop de criza italiana.Amestecati bine si aromatizati cu o recesiune probabila in Germania, inainte de a adauga si intrebarea existentiala privind modul in care UE raspunde acestor diferite crize si ce fel de UE va aparea.Coaceti melanjul la temperaturi ridicate evitand totodata ascensiunea partidelor de extrema dreapta in Europa, dar serviti preparatul pe un pat de nemultumire sociala.Pietele, ca noi toti, se chinuie sa digere acest fel de mancare apetisanta. Curba de randament a SUA, privita cu atentie ca indicator al modului in care ticaie Wall Street, s-a inversat saptamana trecuta pentru prima data din 2007.Cand obligatiunile trezoreriei pe termen scurt platesc o dobanda mai mare decat obligatiunile pe termen lung, putem fi siguri ca investitorii cred ca un crash economic sta sa apara si ca bancile centrale vor trebui sa reduca ratele si sa le mentina scazute mult timp. Multi vad o contractie in economia SUA inca din anul viitor."Clopotele de avertizare privind o posibila recesiune se fac auzite pe piata. Dat fiind ca amanarea, de catre Trump, a tarifelor la unele importuri chineze a venit prea tarziu, daunele aduse economiilor au fost deja cauzate", a declarat Fiona Cincotta, senior analist la firma de pariuri City Index, pentru ziarul The Guardian.Germania a notat si ea primele semne de recesiune, la fel ca Marea Britanie, in timp ce zona euro abia s-a putut refugia pe un teritoriu de crestere pozitiva in al doilea trimestru al anului 2019.Economia germana, a patra cea mai mare din lume, s-a contractat cu 0,1 procente, reducand la jumatate rata celor 19 tari din zona euro, de la 0,4 procente, in trimestrul precedent, la 0,2 procente. Germania este putin probabil sa iasa mult mai bine in trimestrul trei. Or, doua sferturi de contractie inseamna oficial recesiune.Exporturile constituie aproape jumatate din economia germana, companiile sale jucand un rol major pe pietele globale pentru autovehicule de lux si masini industriale complexe. Profiturile germane sunt adesea investite in fabrici din Slovacia, Ungaria si Polonia.Conform Centrului pentru Reforma Europeana, grupul Visegrad 4 (Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia) este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, inaintea Chinei si SUA, datorita integrarii lor in lanturile de aprovizionare ale UE.Banca Centrala Europeana nu va majora curand ratele zonei euro, dar aceasta ar putea fi o veste buna pentru investitorii din Europa Centrala si de Est (CEE), unde cresterea economica a fost mai puternica decat in restul continentului.Insa incetinirea cresterii in Europa de Vest s-a resimtit, deja, in rasaritul continentului. Ultimul trimestru a fost primul de dupa 2016, in care cresterea a incetinit in toate cele sase tari ale CEE: Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia.Ungaria, Romania si Polonia conduc in continuare clasamentul cresterii la nivelul UE, dar ritmurile de crestere anuale ale acestora au scazut de la 4,3 la suta, in primul trimestru, la 4 la suta in al doilea. Aceasta, totusi, fata de rata de crestere a "vechii Europe" de numai 1,1 la suta.Incetinirea a fost mai mare decat se asteptasera analistii in Polonia si Slovacia, in timp ce cresterea s-a mentinut mai bine in Cehia, Ungaria si Romania. Economiile CEE depind in mare masura de cresterea Germaniei, intrucat, aproximativ 20-30 de procente din exporturile lor totale sunt expediate in Germania, spune Zoltan Arokszallasi, analist la Erste Bank Ungaria."Cu toate acestea, regiunea a fost oarecum rezistenta la racirea economica a Germaniei, ceea ce se datoreaza in mare parte cererii interne care ajuta aceste economii sa creasca. Aceasta inseamna ca atat consumul casnic (datorat cresterii salariilor si a ocuparii fortei de munca), cat si investitiile (stimulate puternic de fondurile europene) au un efect pozitiv".Datele industriale din urmatoarele cateva luni vor fi dificil de citit, avand in vedere ca vara ar putea face ca cifrele sa fie mai neclare. Totusi este putin probabil sa apara cifre solide in lunile urmatoare, mai spune Arokszallasi.Cativa factori sunt implicati in povestea relativ ascendenta a tarilor din aceasta regiune. Unul este deficitul de forta de munca in toata regiunea, care a determinat cresterea salariilor, pe fondul careia gospodariile isi asuma ipoteci noi si cumpara mai multe masini.In al doilea rand, monedele si obligatiunile din Europa de Est au redus in mare masura datele PIB, intrucat schimbarile in sentimentul general al investitorilor raman motorul cheie al tranzactiilor. Cu exceptia Slovaciei, care a adoptat moneda unica in 2014, economiile CEE sunt echipate sa faca fata exporturilor mai mici prin politica de schimb valutar.In al treilea rand, Polonia si Ungaria sunt mari cheltuitoare. Ambele guverne par sa savureze puterea cheltuielilor si, deocamdata, isi pot permite acest lucru.Slovacia a inregistrat o crestere economica substantiala dupa aderarea la UE, in 2004, economia sa fiind strans legata (in principal prin exporturi de marfuri de fabricatie) de economia si piata germana, unde ajung 23 la suta din exporturile sale.Insa economia sa, dominata de productia de automobile, a incetinit pe neasteptate in trimestru."Slovacia simte impactul incetinirii globale si stagnarii economice a Germaniei, cel mai mare partener comercial", a declarat pentru Reuters analistul VUB Bank, Michal Lehuta.Industria auto reprezinta 44 la suta din productia industriala si 40 la suta din exporturi. La sfarsitul anului 2017, VW Slovacia angaja 13 700 de persoane pentru a construi SUV-uri Touareg, Audi Q7s si Porsche Cayennes pentru piata americana.Fabricarea automobilelor la fabricile Volkswagen, Peugeot, Kia si Jaguar Land Rover a scazut pentru prima data in 18 luni, scazand in iunie cu 7,6 la suta.Polonia a incetat sa fie desemnata piata emergenta pentru investitorii bursieri in 2018, iar una dintre cele mai importante caracteristici ale economiei este piata sa mare de consum intern, care constituie 61% din PIB, depasind media UE. Aceasta inseamna o dependenta mai mica de economia germana, chiar daca vecinul sau este inca cel mai mare partener comercial al Poloniei.Partidul de guvernamant PiS urmareste sa evite orice incetinire a economiei, in special datorita alegerilor generale din octombrie.Cu o crestere de 3,7 la suta in 2019, Ungaria este a cincea economie cu cea mai rapida crestere din UE, conform prognozelor Comisiei Europene. Insa razboiul comercial global este o preocupare deosebita pentru Ungaria, avand in vedere dependenta de comertul exterior. Se preconizeaza un nou spor de cheltuieli din partea premierului Viktor Orban.