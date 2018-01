7 lucruri cu care ne vom confrunta in 2018

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Fiecare companie, fiecare angajat a avut si are rolul sau, mai mic sau mai mare. Dar mai exista o parte a acestei cresteri, o parte neagra, caci ea s-a datorat banilor imprumutati de la entitati financiare internationale si de la banci. Acesti bani au fost aruncati in economie prin cresteri de pensii si salarii care nu aveau nicio logica economica si nicio legatura cu cresterea reala a economiei.Deciziile economice din 2017 si cele anuntate deja pentru acest an ne pot da o imagine, destul de clara, asupra modului in care va evolua economia in 2018 si mai ales oportunitatile si pericolele la care ne expunem in acest an.In 2018 ne vom confrunta in continuare cu o. Cu toate ca expertii guvernamentali au construit bugetul la un curs leu-euro de 4,46 de lei, majoritatea analistilor independenti vorbesc despre o depreciere ce poate duce moneda europeana la 4,7 sau chiar 4,8 lei.Ultimul raport al Bancii Nationale previzioneaza o inflatie de 3,2% in 2018. Enorm! Asta inseamnade pe piata romaneasca, iar cele mai afectate vor fi persoanele defavorizate, cei aflati sub limita de saracie, dar si ceea ce numim astazi clasa medie. Ca doar nu credeati ca un CEO care castiga 20.000 de euro pe luna va suferi prea tare ca s-a scumpit oul.In 2018 vom avea, comparativ cu 2017. In primul rand, romanii din sistemul de stat si pensionarii vor intelege ca maririle de salarii si pensii nu sunt chiar atat de mari pe cat le-au fost prezentate. Stim cauzele: trecerea contributiilor de la angajator la angajat si inflatia.In acelasi timp, in acest an incertitudinea isi va face si mai mult loc in mintile romanilor. Teama de viitor si lipsa de predictibilitate a Guvernului vor face ca romanii sa fie mai temperati. M-as bucura daca oamenii vor face in acest an economii, caci acumularea de capital este de fapt baza capitalismului.. Fie ca discutam de creditele in lei, fie ca discutam de creditele in euro, acestea vor creste, lucru cauzat de masurile inflationiste luate de Guvern si deprecierea monedei nationale. Cei care au credite in lei deja au fost loviti groaznic in ultimele luni. Astfel, o rata la programul "Prima Casa" de 1.000 de lei a ajuns aproape 1.200. Enorm, caci asta inseamna caNici cei care au credite in euro nu se simt foarte bine, caci odata cu deprecierea leului si ei platesc, la randul lor, peste 10 euro, pentru un credit mediu de 250-300 de euro, asta daca comparam cu nivelul cursului de dinainte de venirea Guvernului Grindeanu.Vom avea. In 2017 am discutat cu zeci de investitori sau potentiali investitori straini. Trebuie spus ca daca la inceputul anului acestia erau decisi intr-o proportie de 100% sa investeasca in Romania, pe final mai putin de o treime dintre ei si-au pastrat aceasta intentie.Motivele sunt clare: cresterea fiscalitatii, instabilitatea fiscala, dar si discursul agresiv pe care liderii PSD-ALDE il au la adresa capitalului strain. Scaderea a fost vizibila inca din 2017, caci datele pe care le avem astazi, si care acopera doar. Mi-e teama ca in 2018, aceasta scadere va fi si mai ampla. Practic, ne vom lipsi de noi bani in economie, de noi locuri de munca, doar pentru ca guvernantii nostri au decis sa-i considere pe "straini" dusmani ai Romaniei.. Modul in care a fost construit bugetul ne arata ca vom trai si in 2018 ce am trait in 2017. Mai precis, un nou record negativ in ceea ce priveste investitiile publice. In 2017, alocarea initiala era oricum mica, insa si mai grav, cele doua modificari bugetare din timpul anului au luat bani de la investitii si i-au dus in consum.Cel mai probabil, fix acelasi lucru se va intampla si anul acesta. Asadar,. Toate acestea vor continua sa se degradeze, caci este evident ca nu vor fi bani pentru ele. In cel mai fericit caz vor continua investitiile pompieristice, de tipul celor pe care le vedem astazi in dosare deschise de parchete.Banii sunt din ce in ce mai scumpi pe piata romaneasca. Antreprenorii care vor dori sa se extinda, sa faca noi angajari, sa cumpere noi echipamente sau noi spatii de lucru se vor confrunta cu rate din ce in ce mai mari la banci. Motivul este evident: bancile prefera sa imprumute statul roman, la o dobanda buna si sigura. Caci da, domnul. Pe termen mediu si lung situatia este dezastruoasa, caci antreprenorii romani nu vor mai putea tine pasul cu competitia lor din alte tari, ce are acces la credite mai rapide si mai ieftine., iar cand spun aceste lucruri atentionez ca ramanem in sfera economica. Deficitul ESA a fost depasit in ultimii doi ani, atat de Guvernul Ciolos, cat si de guvernele PSD-ALDE. Celebrul MTO a fost si el depasit in ultimii doi ani, iar aceasta indisciplina fiscala creeaza deja emotii la Bruxelles.De altfel, anul trecut am fost atentionati de Comisie, chiar de doua ori, siin sensul asta, ba din contra, suntem in plin dezmat financiar. Am mai spus asta, anii de crestere economica trebuie folositi pentru a plati datoriile si pentru a pune bani deoparte pentru zile negre. Doar ca, la fel ca celebrul greiere, o tinem numai intr-o petrecere.Si, cel mai probabil, inca vom mai petrece si in 2018. Intrebarea e cat o sa ne mai tina.