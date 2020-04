Austeritatea nu este solutia pentru depasirea crizei!

Efectele masurilor de austeritate instituite in 2010

Nu trebuie sa repetam greselile de acum 10 ani

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Diferenta vine din scaderea impozitului pe profit, de la 0,4% din PIB in 2010 la 0,3% din PIB in primele trei luni ale anului curent, scaderea impozitului pe salarii de la 0,8% din PIB la 0,6% din PIB si a TVA-ului, de la 1,4% la 1,1% din PIB.Chiar daca cheltuielile publice nu sunt mai mari decat in 2010, structura de cheltuieli a bugetului, in ultima perioada, arata lipsa de viziune si de dezvoltare pe termen mediu si lung. Mai exact, azi cheltuim doar 0,3% din PIB pe capital (investitii), in timp ce, in urma cu zece ani, in aceeasi perioada a anului, cheltuiam pe capital 0,5% din PIB. In anul 2010, cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila erau in valoare de 136 de milioane de lei, in timp ce azi reprezinta doar 79 de milioane de lei.Astazi, statul asigura subventii in valoare de 0,2% din PIB, in timp ce in 2010 aveau alocate fonduri in valoare de 0,4% din PIB. Este un regres clar, iar deficitul urca azi la 1,67% din PIB fata de 1,53% in aceeasi perioada a anului 2010.In urma cu 10 ani, ca urmare a situatiei financiare dezastruoase, Traian Basescu decidea in luna mai taierea salariilor cu 25%. Doua luni mai tarziu intra in vigoare cresterea TVA, de la 19 la 24%. Masurile de austeritate au prelungit criza economica si au avut efecte negative pe termen lung, precum cresterea inegalitatii in tara noastra.Nu doar Romania a avut de suferit atunci. Inegalitatea a crescut si in Spania si Irlanda, doua alte tari care au experimentat cu masuri de austeritate. Aceste politici gresite au accelerat si fenomenul migratiei. Dupa masurile de austeritate din timpul crizei financiare din 2009, tari precum Portugalia, Irlanda si Romania au suferit de pe urma migratiei pe scara larga a fortei de munca.In urma cu 10 ani, austeritatea a dus la revolte, schimbari de guverne si la o crestere a euroscepticismului. Multa lume a iesit in strada atunci pentru a-si exprima dezamagirea fata de masurile luate de decidenti. Pierderea legitimitatii guvernelor si a institutiilor internationale a incurajat aparitia partidelor populiste.Danny Dorling, profesor la Oxford, face un pas mai departe si leaga austeritatea de Brexit.Ori de cate ori ma gandesc la austeritate in UE, imi vine in minte o gluma: "Operatia a reusit, pacientul este mort". Mai precis, majoritatea tarilor care au pus in aplicare masuri dure de austeritate au reusit sa-si inchida decalajul fiscal.Cu toate acestea, acestia s-au confruntat cu o inegalitate crescuta a veniturilor, migratie crescuta, revolte, instabilitate si euro-scepticism.Sper ca cei din PDL, azi in PNL, au invatat din greselile din 2010 si inteleg acum ca austeritatea nu este o solutie la o criza economica. Daca decidentii nu iau masuri serioase de stimulare a economiei, ne indreptam spre un dezastru mai mare decat cel din 2010.Pentru a evita acest lucru, firmele romanesti trebuie ajutate sa se reprofileze astfel incat sa faca fata actualelor conditii ale pietei, populatia vulnerabila trebuie sa beneficieze de ajutor pentru a avea asigurat strictul necesar si, nu in ultimul rand, trebuie reduse evaziunea si transferul de profituri in afara tarii si accesate cat mai multe fonduri europene.Altfel, la doar 10 ani distanta, vom repeta aceleasi greseli, care vor fi platite de populatie multa vreme de acum incolo.