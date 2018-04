Capital Economics: Cod portocaliu de vulnerabilitate pentru leu si datoria suverana, desi sistemul bancar este puternic

deficitul contului curent (3,4% din PIB in 2017 si estimat la 3,9% in 2018),

rezervele valutare inclusiv aurul (circa 24% din PIB),

volatilitatea cursului de schimb.

amplificarii rapide a datoriei publice,

evolutiei deficitului bugetar.

Ziare.

com

Totusi, sistemul bancar romanesc este unul dintre cele mai puternice dintre cele ale tarilor cu economii emergente studiate intr-un raport recent al companiei de cercetare economica."Riscurile (valutare) cresc in Turcia, Argentina, Filipine si Romania, unde pozitiile externe s-au deteriorat", spune raportul citat Monedele celor patru tari suunt plasate in siajul celor ale Venezuelei si Ucrainei, dar stau mai rau decat monedele Nigeriei, Columbiei si Egiptului, care au si mari probleme politice si sociale.Pentru a evalua riscurile la care este supus leul, Capital Economics a luat in calcul evolutia a trei indicatori:Romania nu sta cu mult mai bine nici din perspectiva vulnerabilitatilor privind costul datoriei publice, din cauza: