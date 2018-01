Ce stim despre Codul Economic prin care PSD spune ca va ajuta si respecta romanii

Ziare.

Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba de raspuns la intrebari unii dintre ei au socat cu gafe, balbaieli sau chiar declaratii care sfideaza legile tarii.Multi dintre cei care vor conduce portofolii importante au vorbit insa de un Cod Economic pe care noul Executiv are de gand sa-l adopte. Cum despre acest lucru nu s-a mai auzit pana acum, si de la ministri nu s-au putut obtine foarte multe detalii, am rasfoit programul de guvernare pentru a vedea ce batai de cap vom avea in perioada urmatoare.Surpriza (sau nu), nici stufosul program 3.0 nu ne ofera mai multe detalii, previzibil cumva, daca ne gandim ca primul care l-a mentionat, ministrul Economiei Danut Andrusca, a vorbit (citit) doar cu documentul in mana.Iata ce scrie in programul de guvernare despre cea mai revolutionara masura economica-fiscala emisa de social-democrati:"Modelul economic pe care Guvernul il va aplica in perioada 2018-2020 este unul care vizeaza imbunatatirea mediului de afaceri din Romania, precum si cresterea bunastarii tuturor romanilor.Acest model economic este constituit din masuri ce se pot aplica economiei romanesti, implementate cu succes in unele state precum Polonia, Danemarca, Franta, Germania, Marea Britanie sau SUA, dar si din masuri noi a caror adoptare va duce la conturarea Romaniei ca statul din UE cu cea mai mica povara fiscala.Parcurgand programul nostru economic, se va putea constata ca ne propunem ca Romania sa se indeparteze, in urmatorii ani, de statutul de economie cu 'forta de munca ieftina' si sa se indrepte spre statutul de economie bazata pe inovatie si cu forta de munca bine pregatita", incepe descrierea grandiosului plan.Social-democratii precizeaza chiar in programul de guvernare motivul pentru care este, cum spunea liderul UDMR Balint Porcsalmi, o suma de clisee : "sa fie usor de parcurs si de inteles".PSD si ALDE sustin ca totul va fi mult mai simplu pentru mediul de afaceri si romani, in general, daca baga la un loc tot ce tine de legislatia economica si fiscala si se ofera sa dea gratuit acest pachet rezultat tuturor celor care desfasoara activitati economice. Nu stim cum va fi cu Guvernul Dancila, dar cel putin pana acum accesul la legislatia Romaniei era gratuit."Includerea tuturor legilor care vizeaza domeniul economic intr-un pachet legislativ unitar ce. Eliminarea din acest pachet legislativ a tuturor prevederilor contrare (care se bat cap in cap), precum si reducerea numarului de articole si capitole cu peste jumatate din numarul actual sunt conditii obligatorii.Codul legislativ va purta numele 'Codul Economic al Romaniei' si va cuprinde Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic.Codul Economic al Romaniei va fi dezbatut cu patronatele, cu Asociatiile Oamenilor de Afaceri si cu cei care desfasoara activitati independente in toate ramurile economiei, cu sindicatele, dar si cu ONG-uri, Autoritati Publice Locale, alte autoritati publice interesate, asociatii ale cetatenilor, firme de consultanta interne si internationale, toata clasa politica.Codul Economic al Romaniei, odata dezbatut si asumat de catre toti cei care vor participa la imbunatatirea lui, prezentati mai sus,Odata aprobat de Parlamentul Romaniei, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forte politice din Parlament, prin careModificarile propuse in Codul Economic al Romaniei vizeaza, cu prioritate, cresterea respectului de care trebuie sa se bucure cei care desfasoara o activitate economica in Romania din partea statului roman".Si asta este tot ce aflam din cele 278 de pagini ale programului de guvernare despre Codul Economic.